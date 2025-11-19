Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng gồm: Lê Thị Dương (SN 1976); Dương Nguyễn Hùng (SN 1992); Nguyễn Thị Phương (SN 1990). Nguyễn Thị Đông (SN 1958); Nguyễn Duy Dũng (SN 1985); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1988); Trần Thị Phương (SN 1962); Lê Thị Tình (SN 1981) và Đặng Thị Khương (SN 1983) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Cơ quan ANĐ khởi tố kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Thịnh (Ảnh CACC)

Đây là đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chắt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong đó, Nguyễn Đức Thịnh được xác định là đối tượng cầm đầu, nhận người tại Việt Nam thông qua người môi giới, sau đó liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) để đưa người Việt Nam sang lao động với chi phí khoảng 145 triệu đồng/người.

Cơ quan ANĐT khởi tố đối tượng Đặng Thị Khương

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng xác định vào khoảng tháng 8-2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S (SN 1996) đã liên hệ và được Lê Thị Dương giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng; công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60-65 triệu đồng.

Ngày 2-12-2024, N. T. S cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch và được bố trí di chuyển bằng tàu biển sang Hồng Kông. Khi di chuyển đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông, các lao động được bố trí ở lại đảo để chờ thuyền đến chở đi tiếp đến Hồng Kông.

Cơ quan ANĐT khởi tố đối tượng Lê Thị Tình (áo phông màu đen)

Đến ngày 11-12-2024, các lao động đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. Đến ngày 25-2-2025, các lao động bị trục xuất trở về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Từ thông tin có được cùng với quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, lực lượng đánh án đã quyết định bắt giữ 9 đối tượng hoạt động trong đường dây nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã tổ chức 3 chuyến với 13 người trốn sang Hồng Kông. Trong đó có 2 chuyến bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trục xuất người về Việt Nam, 1 chuyến được các đối tượng tổ chức thành công và thu lợi bất chính.