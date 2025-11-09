HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bị lừa sang Campuchia, người thân tưởng đã chết nên lập bàn thờ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Con bị lừa sang Campuchia làm công việc lừa đảo trực tuyến, gia đình tưởng đã chết nên lập bàn thờ nhiều tháng nay.


Ngày 9-11, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã đưa em H.N.H. (SN 2007, trú tại phường Kon Tum) về đoàn tụ với gia đình sau khi bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, em H. đang làm thuê tại TPHCM thì được rủ sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao". Khi đến nơi, em H. bị đưa vào một công ty chuyên lừa đảo trực tuyến, bị ép làm việc từ 14-16 giờ mỗi ngày. Ngoài việc bị giám sát chặt chẽ, em H. buộc phải lừa được ít nhất 3 người/ngày, không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh, bị gí điện và giam giữ.

Bị lừa sang Campuchia , em h . N . H . Trở về gia đình sau khi tưởng đã chết - Ảnh 1.

Gia đình tưởng em H.N.H đã chết sau khi sang Campuchia nên lập bàn thờ

Tháng 10-2025, em H. cùng một số người khác chống trả. Trong số này, 1 số người đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ, báo cơ quan chức năng Campuchia. Sau đó, em H. cùng một số nạn nhân khác được giải cứu, trả về Việt Nam.

Đến tháng 11-2025, em H. được lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận. Sau khi xác minh nhân thân, Công an phường Kon Tum đã phối hợp, hỗ trợ hoàn tất thủ tục để đưa em trở về đoàn tụ với gia đình.

Đáng chú ý, khi em H. bị lừa sang Campuchia làm việc thì người thân mất liên lạc, sau đó nghe thông tin em đã bị chết nên đã lập bàn thờ. Đến khi được lực lượng công an đưa về an toàn, cả gia đình mới vui mừng, tháo bỏ di ảnh. Đặc biệt, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an đã giúp em trở về đoàn tụ.

