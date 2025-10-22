Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo

Yêu cầu vừa được đưa ra bởi Thủ tướng Anutin Charnvirakul, nhấn mạnh ông Vorapak phải gửi báo cáo giải trình bằng văn bản, theo Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thứ trưởng Vorapak được bổ nhiệm làm người đứng đầu ủy ban quốc gia mới chuyên chống lừa đảo.

"Không có quyết định bổ nhiệm nào như vậy" - Thủ tướng Thái Lan nói với các phóng viên hôm 21-10 và nhấn mạnh – "Chưa từng có và cũng sẽ không bao giờ có tên ông Vorapak trong danh sách".

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong. Ảnh: Bangkok Post

Thái Lan quyết định thành lập một uỷ ban quốc gia mới trong bối cảnh họ và các quốc gia khác đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn tình trạng tội phạm lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp trong khu vực.

"Tôi là chủ tịch ủy ban. Các vấn đề tài chính do Bộ trưởng Ekniti Nitithanprapas phụ trách, còn công tác điều tra thuộc quyền Bộ Tư pháp" – Thủ tướng Anutin nêu rõ.

Tên của ông Vorapak bị nhắc đến sau khi Bộ trưởng Tài chính Ekniti hồi đầu tháng nói với báo chí rằng cấp phó của ông sẽ dẫn đầu một tổ công tác nhằm lần theo dấu vết dòng tiền của các trung tâm lừa đảo hoạt động khắp Đông Nam Á.

Trước đó, một số thông tin xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội Thái Lan đề cập đến "mối liên hệ mờ ám giữa giới chính trị và kinh doanh ở Thái Lan, Campuchia và các nước khác".

Thái Lan hiện đối mặt thách thức ngày càng lớn trong việc kiềm chế các đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động tại Campuchia, Lào và Myanmar - phần lớn nằm gần biên giới với Thái Lan và Trung Quốc.

Chỉ riêng tháng này, hàng chục công dân Hàn Quốc bị cáo buộc làm việc cho các băng nhóm lừa đảo đã bị trục xuất khỏi Campuchia.

Ở Myanmar, chính quyền quân sự vừa triệt phá một khu phức hợp nhiều tòa nhà, bắt giữ hơn 2.000 người và tịch thu thiết bị mạng vệ tinh Starlink.

Liên hợp quốc trước đó cho biết các tổ chức tội phạm mạng vẫn đang mở rộng nhờ vào việc sử dụng tiền điện tử trong các chợ đen trực tuyến, đồng thời ghi nhận sự chuyển dịch từ kết nối internet mặt đất sang hệ thống vệ tinh Starlink.

Bộ trưởng Ekniti cho biết lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tài chính được lập ra nhằm "tìm ra mối liên hệ giữa các dòng tiền mờ ám và hoạt động lừa đảo trực tuyến, dựa trên dữ liệu tài chính và nhận dạng cá nhân". Mục tiêu là hoàn tất các công việc chuẩn bị và phối hợp cần thiết trước tháng 12.

Nhóm có tên "Kết nối các đầu mối" sẽ phối hợp cùng Ủy ban chống lừa đảo và các cơ quan chủ chốt như Ngân hàng Trung ương Thái Lan, Ủy ban Chứng khoán và Văn phòng Chống rửa tiền.

Khi được hỏi liệu chính phủ chỉ mới thành lập vài tuần của ông có thể bị ảnh hưởng nếu có nhiều thành viên nội các dính líu đến các mạng lưới lừa đảo hay không, Thủ tướng Anutin đáp: "Nếu ai bị phát hiện có tội, pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh".