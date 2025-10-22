Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo

Hải Hưng

(NLĐO) – Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong giải trình về cáo buộc “liên hệ với các mạng lưới lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á”.

Yêu cầu vừa được đưa ra bởi Thủ tướng Anutin Charnvirakul, nhấn mạnh ông Vorapak phải gửi báo cáo giải trình bằng văn bản, theo Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thứ trưởng Vorapak được bổ nhiệm làm người đứng đầu ủy ban quốc gia mới chuyên chống lừa đảo.

"Không có quyết định bổ nhiệm nào như vậy" - Thủ tướng Thái Lan nói với các phóng viên hôm 21-10 và nhấn mạnh – "Chưa từng có và cũng sẽ không bao giờ có tên ông Vorapak trong danh sách".

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan bị nghi vấn dính líu tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong. Ảnh: Bangkok Post

Thái Lan quyết định thành lập một uỷ ban quốc gia mới trong bối cảnh họ và các quốc gia khác đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn tình trạng tội phạm lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp trong khu vực.

"Tôi là chủ tịch ủy ban. Các vấn đề tài chính do Bộ trưởng Ekniti Nitithanprapas phụ trách, còn công tác điều tra thuộc quyền Bộ Tư pháp" – Thủ tướng Anutin nêu rõ.

Tên của ông Vorapak bị nhắc đến sau khi Bộ trưởng Tài chính Ekniti hồi đầu tháng nói với báo chí rằng cấp phó của ông sẽ dẫn đầu một tổ công tác nhằm lần theo dấu vết dòng tiền của các trung tâm lừa đảo hoạt động khắp Đông Nam Á. 

Trước đó, một số thông tin xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội Thái Lan đề cập đến "mối liên hệ mờ ám giữa giới chính trị và kinh doanh ở Thái Lan, Campuchia và các nước khác".

Thái Lan hiện đối mặt thách thức ngày càng lớn trong việc kiềm chế các đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động tại Campuchia, Lào và Myanmar - phần lớn nằm gần biên giới với Thái Lan và Trung Quốc.

Chỉ riêng tháng này, hàng chục công dân Hàn Quốc bị cáo buộc làm việc cho các băng nhóm lừa đảo đã bị trục xuất khỏi Campuchia.

Ở Myanmar, chính quyền quân sự vừa triệt phá một khu phức hợp nhiều tòa nhà, bắt giữ hơn 2.000 người và tịch thu thiết bị mạng vệ tinh Starlink.

Liên hợp quốc trước đó cho biết các tổ chức tội phạm mạng vẫn đang mở rộng nhờ vào việc sử dụng tiền điện tử trong các chợ đen trực tuyến, đồng thời ghi nhận sự chuyển dịch từ kết nối internet mặt đất sang hệ thống vệ tinh Starlink.

Bộ trưởng Ekniti cho biết lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tài chính được lập ra nhằm "tìm ra mối liên hệ giữa các dòng tiền mờ ám và hoạt động lừa đảo trực tuyến, dựa trên dữ liệu tài chính và nhận dạng cá nhân". Mục tiêu là hoàn tất các công việc chuẩn bị và phối hợp cần thiết trước tháng 12.

Nhóm có tên "Kết nối các đầu mối" sẽ phối hợp cùng Ủy ban chống lừa đảo và các cơ quan chủ chốt như Ngân hàng Trung ương Thái Lan, Ủy ban Chứng khoán và Văn phòng Chống rửa tiền.

Khi được hỏi liệu chính phủ chỉ mới thành lập vài tuần của ông có thể bị ảnh hưởng nếu có nhiều thành viên nội các dính líu đến các mạng lưới lừa đảo hay không, Thủ tướng Anutin đáp: "Nếu ai bị phát hiện có tội, pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh".

Tin liên quan

Cáo trạng Mỹ: "Ông trùm" Prince Group thiết lập khu vực riêng lừa đảo người Việt

Cáo trạng Mỹ: "Ông trùm" Prince Group thiết lập khu vực riêng lừa đảo người Việt

(NLĐO) - “Trò chuyện theo kịch bản” nhắm vào người Việt Nam được tập đoàn Prince Group phân loại thành danh mục riêng.

Quân đội Myanmar đột kích sào huyệt lừa đảo trực tuyến, bắt hơn 2.000 người

(NLĐO) - Quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, đột kích vào trung tâm lừa đảo qua điện thoại “KK Park”, nằm đối diện TP Mae Sot - Thái Lan.

Campuchia điều tra vụ công dân Hàn Quốc tử vong trong khách sạn

(NLĐO) – Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân một nam công dân Hàn Quốc tử vong trong phòng khách sạn ở TP Sihanoukville – Campuchia.

Thái Lan Đông Nam Á Thủ tướng Thái Lan lừa đảo trực tuyến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo