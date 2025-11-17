Bồi thường khi bị chậm, hủy chuyến bay: Sẽ tăng cường quyền lợi hành khách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bồi thường khi bị chậm, hủy chuyến bay: Sẽ tăng cường quyền lợi hành khách

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam đang chủ trì rà soát, sửa đổi đồng bộ các Nghị định, Thông tư lĩnh vực hàng không.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết cùng với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Cục Hàng không Việt Nam được giao chủ trì rà soát, sửa đổi đồng bộ các Nghị định, Thông tư nhằm hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp chuẩn ICAO.

- Ảnh 1.

Cục Hàng không Việt Nam đang xây dựng Nghị định về vận tải hàng không, trong đó có nội dung về quyền lợi của hành khách và nghĩa vụ của người vận chuyển quy định theo hướng tăng cường quyền lợi hành khách, trong đó quy định về bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy

Việc đồng bộ hóa văn bản dưới luật sẽ giúp khắc phục chồng chéo, chuẩn hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực giám sát an toàn bay. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng; khắc phục các vướng mắc, bất cập kéo dài và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Vấn đề giải quyết chuyến bay bị chậm, hủy chuyến được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm, thì trong đợt sửa đổi lần này, quy định về bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy, hành khách bị từ chối vận chuyển, bao gồm mức bồi thường sẽ được quy định cụ thể trên cơ sở kế thừa các quy định hiện tại về bồi thường (Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27-4-2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trước đây quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không). 

Cục Hàng không Việt Nam đang xây dựng Nghị định về vận tải hàng không, trong đó có nội dung về quyền lợi của hành khách và nghĩa vụ của người vận chuyển quy định theo hướng tăng cường quyền lợi hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, khả thi và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam.

Hay như vấn đề sửa đổi Nghị định 125/2015/NĐ-CP và Thông tư 19/2017/TT-BGTVT được xem là bước đi cần thiết để hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực điều hành bay của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, đồng thời nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ICAO, nâng cao năng lực điều hành vùng trời quốc gia.

Nghị định 125 quy định chi tiết về tổ chức, sử dụng vùng trời; cấp phép bay; phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng và quân sự; quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay và quản lý hoạt động bay đặc biệt tại Việt Nam. Trong khi đó, Thông tư 19 hướng dẫn triển khai chi tiết các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cụ thể hóa quy tắc bay.

Nhiều quy định trong 2 văn bản trên đã bộc lộ hạn chế so với thực tiễn khai thác và chuẩn mực quốc tế mới của ICAO, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Chỉ 64,9% chuyến bay đúng giờ

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2025, ngành hàng không nội địa đã khai thác 231.239 chuyến bay, tăng 19.365 chuyến so với 10 tháng năm 2024. Trong đó, có 150.088 chuyến bay đúng giờ tương ứng với tỉ lệ OTP 64,9% - giảm 9,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ có 2 hãng bay ghi nhận tỉ lệ đúng giờ trên 80% là VASCO với 82,5% chuyến bay đúng giờ (giảm 3,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024) và Bamboo Airways với 82,3% chuyến bay đúng giờ (giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn ngành hàng không nội địa có 1.528 chuyến bay bị hủy, ứng với tỉ lệ 0,7% (tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2024). Trong đó, Bamboo Airways là hãng bay ít hủy chuyến nhất, với tỉ lệ 0,1% (bằng cùng kỳ 2024). Các hãng còn lại tỉ lệ hủy chuyến bay từ 0,6% đến 1,3%.

Tin liên quan

Chuyến bay bị chậm, hủy tăng cao trong tháng 6 cao điểm hè

Chuyến bay bị chậm, hủy tăng cao trong tháng 6 cao điểm hè

(NLĐO)- Trong tháng 6-2025, số chuyến bay bị chậm (delay) chiếm tỉ lệ 44 % (10,682 chuyến bay), bị hủy là 1,2%. Vietravel Airlines là hãng bay đúng giờ nhất.

Vì sao một số chuyến bay tại Tân Sơn Nhất, Côn Đảo bị chậm, hủy trong sáng 27-3?

(NLĐO)- Vietnam Airlines điều chỉnh giờ bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, huỷ một số chuyến bay Côn Đảo do thông báo hạn chế từ nhà chức trách và vì lý do khai thác

Sớm bổ sung máy bay, hạn chế chậm, hủy chuyến

(NLĐO)-Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải hàng không

hành khách hàng không chậm hủy chuyến hãng hàng không khách bay hãng bay chuyến bay hàng không Việt Nam vận tải hàng không bồi thường chậm hủy chuyến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo