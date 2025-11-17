Bồi thường khi bị chậm, hủy chuyến bay: Sẽ tăng cường quyền lợi hành khách

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết cùng với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Cục Hàng không Việt Nam được giao chủ trì rà soát, sửa đổi đồng bộ các Nghị định, Thông tư nhằm hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp chuẩn ICAO.

Cục Hàng không Việt Nam đang xây dựng Nghị định về vận tải hàng không, trong đó có nội dung về quyền lợi của hành khách và nghĩa vụ của người vận chuyển quy định theo hướng tăng cường quyền lợi hành khách, trong đó quy định về bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy

Việc đồng bộ hóa văn bản dưới luật sẽ giúp khắc phục chồng chéo, chuẩn hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực giám sát an toàn bay. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng; khắc phục các vướng mắc, bất cập kéo dài và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Vấn đề giải quyết chuyến bay bị chậm, hủy chuyến được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm, thì trong đợt sửa đổi lần này, quy định về bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy, hành khách bị từ chối vận chuyển, bao gồm mức bồi thường sẽ được quy định cụ thể trên cơ sở kế thừa các quy định hiện tại về bồi thường (Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27-4-2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trước đây quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không).

Cục Hàng không Việt Nam đang xây dựng Nghị định về vận tải hàng không, trong đó có nội dung về quyền lợi của hành khách và nghĩa vụ của người vận chuyển quy định theo hướng tăng cường quyền lợi hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, khả thi và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam.

Hay như vấn đề sửa đổi Nghị định 125/2015/NĐ-CP và Thông tư 19/2017/TT-BGTVT được xem là bước đi cần thiết để hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực điều hành bay của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, đồng thời nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ICAO, nâng cao năng lực điều hành vùng trời quốc gia.

Nghị định 125 quy định chi tiết về tổ chức, sử dụng vùng trời; cấp phép bay; phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng và quân sự; quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay và quản lý hoạt động bay đặc biệt tại Việt Nam. Trong khi đó, Thông tư 19 hướng dẫn triển khai chi tiết các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cụ thể hóa quy tắc bay.

Nhiều quy định trong 2 văn bản trên đã bộc lộ hạn chế so với thực tiễn khai thác và chuẩn mực quốc tế mới của ICAO, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Chỉ 64,9% chuyến bay đúng giờ

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2025, ngành hàng không nội địa đã khai thác 231.239 chuyến bay, tăng 19.365 chuyến so với 10 tháng năm 2024. Trong đó, có 150.088 chuyến bay đúng giờ tương ứng với tỉ lệ OTP 64,9% - giảm 9,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ có 2 hãng bay ghi nhận tỉ lệ đúng giờ trên 80% là VASCO với 82,5% chuyến bay đúng giờ (giảm 3,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024) và Bamboo Airways với 82,3% chuyến bay đúng giờ (giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn ngành hàng không nội địa có 1.528 chuyến bay bị hủy, ứng với tỉ lệ 0,7% (tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2024). Trong đó, Bamboo Airways là hãng bay ít hủy chuyến nhất, với tỉ lệ 0,1% (bằng cùng kỳ 2024). Các hãng còn lại tỉ lệ hủy chuyến bay từ 0,6% đến 1,3%.