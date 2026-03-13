Công an xã Sơn Cẩm Hà (TP Đà Nẵng) vừa ban hành quyết định xử phạt bà N.T.P.H (SN 1983, trú xã Sơn Cẩm Hà) 7,5 triệu đồng.

Bà H. bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác

Trước đó, Công an xã Sơn Cẩm Hà nhận được đơn báo cáo của chị T.T.M.M (SN 1990, trú xã Sơn Cẩm Hà) về việc phát hiện bà H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị M.

Ngay sau đó, Công an xã Sơn Cẩm Hà đã tiến hành xác minh, mời làm việc đối với bà H.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bà H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết do nhận thức hạn chế, suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung sai sự thật nêu trên.

Quá trình làm việc, Công an xã Sơn Cẩm Hà cũng đã phân tích, tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật, đồng thời chỉ ra những hệ lụy, tác động tiêu cực từ việc đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng.

Qua đó, bà H. đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ ngay nội dung vi phạm, đăng bài đính chính xin lỗi công khai, cam kết không tái phạm và nghiêm túc chấp hành Quyết định xử phạt của cơ quan Công an.