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Giải trí

"Bom tấn" xác sống có Ji Chang-wook dẫn đầu phòng vé Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - "Bom tấn" khai thác chủ đề xác sống có tên "Bầy xác sống" (Colony) đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt theo ngày.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 17-6, phim "Bầy xác sống" đã thu về hơn 38 tỉ đồng. Tác phẩm Hàn Quốc này đã vượt qua hai phim kinh dị Việt: "Ma xó" và "Lầu chú Hỏa" để dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt theo ngày.

Dù số tiền vé thu về giữa tốp 3 hiện nay không chênh lệch nhiều, "Bầy xác sống" vẫn đang chứng tỏ sức hút hơn hẳn hai phim kinh dị Việt.

"Bom tấn" xác sống dẫn đầu phòng vé Việt - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim

"Bom tấn" xác sống dẫn đầu phòng vé Việt - Ảnh 2.

Các xác sống trong phim đều tiến hóa

Phim "Bầy xác sống" kết hợp giữa yếu tố sinh tồn, viễn tưởng, hành động và kinh dị, do Yeon Sang-ho đạo diễn.

Lấy bối cảnh tại một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm Seoul bị phong tỏa hoàn toàn sau khi một dịch bệnh bí ẩn bùng phát, phim theo chân những người sống sót đang mắc kẹt bên trong và buộc phải chiến đấu để tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, mối đe dọa mà họ phải đối mặt không còn là những xác sống vô tri quen thuộc.

Các sinh vật nhiễm bệnh trong phim liên tục tiến hóa, phát triển khả năng phối hợp theo bầy đàn và thực hiện những cuộc săn đuổi có tổ chức, mở ra một khái niệm hoàn toàn mới về thể loại xác sống trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh ý tưởng mới lạ, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực: Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Koo Kyo-hwan…

"Bom tấn" xác sống dẫn đầu phòng vé Việt - Ảnh 3.
"Bom tấn" xác sống dẫn đầu phòng vé Việt - Ảnh 4.

Phim liên tục thiết lập các kỷ lục mới trong năm 2026 tại phòng vé nội địa, trở thành tác phẩm đạt 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và 4 triệu lượt xem trong thời gian ngắn nhất năm, duy trì vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé nhiều tuần liên tiếp.

Tác phẩm này ra rạp Việt từ ngày 12-6.

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Dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt Ji Chang-wook Bầy xác sống
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