Giải trí

Diễn viên Ji Chang-wook vướng ồn ào thuế, đối mặt khoản truy thu khổng lồ

Minh Khuê

(NLĐO) - Ji Chang-wook là nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng khắp châu Á với loạt phim: "Hoàng hậu Ki", "Mật danh K2", "Cười lên Dong Hae"…

Truyền thông Hàn Quốc ngày 2-6 thông tin Ji Chang-wook đã trải qua cuộc điều tra thuế gắt gao của Cục điều tra số 2 thuộc Sở Thuế vụ Seoul vào tháng 3 và bị truy thu số tiền lên đến hàng chục tỉ won.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kiểm tra kỹ lưỡng thời điểm ghi nhận doanh thu từ các hoạt động giải trí trong và ngoài nước mà Ji Chang-wook tham gia, tính hợp pháp của quy trình thanh toán thù lao và các chứng từ chi phí do công ty quản lý và các công ty liên quan cung cấp.

Ji Chang-wook gặp rắc rối về thuế

Ji Chang-wook gặp rắc rối về thuế

Cơ quan chức năng được cho là đã phát hiện dấu hiệu trốn thuế hoặc xử lý sai quy định về thuế, dẫn đến truy thu thuế lên đến hàng tỉ won. Cụ thể, các tờ khai thuế từ phía Ji Chang-wook cung cấp cho rằng là khoản chi phát sinh cho các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng xem đấy là chi tiêu cá nhân hoặc chi phí chưa rõ ràng theo luật nên vẫn tính thuế.

Công ty quản lý của Ji Chang-wook là Spring Company cho biết họ đang "xác minh" thông tin.

Ji Chang-wook sinh năm 1987, là nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng khắp châu Á. Anh được biết đến tại Việt Nam với loạt phim: "Hoàng hậu Ki", "Mật danh K2", "Cười lên Dong Hae"…

Gần đây, phim "Colony" (tựa Việt: Colony - Bẫy xác sống) do Ji Chang-wook và Jun Ji-hyun tham gia gặt hái doanh thu cao tại Hàn Quốc. Phim dự kiến sẽ ra rạp Việt từ 12-6.

Ji Chang-wook là ngôi sao Hàn Quốc được yêu thích tại Việt Nam

Ji Chang-wook là ngôi sao Hàn Quốc được yêu thích tại Việt Nam

Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam

(NLĐO) - Diễn viên Ji Chang Wook xác nhận sẽ đến Việt Nam để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba.

Không gặp được Ji Chang Wook, người hâm mộ "ném đá" Diệp Lâm Anh

(NLĐO) - Diệp Lâm Anh mời tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook đến TP HCM để giao lưu với người hâm mộ nhằm quảng bá cửa hàng. Người hâm mộ đến quá đông khiến lực lượng chức năng yêu cầu hủy buổi giao lưu.

Đám cưới cổ tích của Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc Macau

(NLĐO) - Siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - con trai "vua sòng bạc" Macau - tổ chức hôn lễ tại lâu đài ở Pháp vào ngày 1-6.

