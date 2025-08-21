HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025

Huệ Bình tổng hợp (theo Sohu)

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp nửa cuối năm 2025 cho thấy tuổi Tý, Thìn, Mùi, Thân sẽ có tài lộc và tình duyên viên mãn.

Trang Sohu dự báo 4 con giáp Tý, Thìn, Mùi, Thân sẽ đón nhận "song hỷ lâm môn" vào cuối năm nay: Không chỉ tài vận hanh thông mà đường tình duyên cũng có những bước đột phá lớn.

Những con giáp này thường sở hữu những lợi thế tính cách đặc biệt, giúp họ thể hiện xuất sắc trong công việc, quản lý tài chính và các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Tý: Thông minh, giỏi quản lý tài chính, vận đào hoa vượng

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt cơ hội.

Con giáp này có thành tích nổi bật trong đầu tư và quản lý tài chính, cuối năm nay càng có khả năng đạt đỉnh cao về tài lộc. Khả năng quan sát thị trường và lập kế hoạch tài chính một cách khôn ngoan chính là chìa khóa để tuổi Tý trở nên giàu có lâu dài.

Với sự duyên dáng và khéo léo, tuổi Tý rất có sức hút trong các buổi giao lưu, đặc biệt dễ thu hút sự chú ý của người khác giới.

Vận may tình duyên nở rộ, con giáp này có cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực với người mình thầm mến.

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025 - Ảnh 1.

Cuối năm nay, tuổi Tý càng có khả năng đạt đỉnh cao về tài lộc. Ảnh: UDN

Tuổi Thìn: Khí chất mạnh mẽ, sự nghiệp và tình yêu cùng thăng hoa

Người tuổi Thìn trời sinh tự tin, có tố chất lãnh đạo và khí chất mạnh mẽ.

Cuối năm 2025, vận may sự nghiệp của con giáp này sẽ tăng vọt, có thể được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được cơ hội hợp tác, giúp tình hình tài chính cải thiện đáng kể.

Sự tự tin giúp con giáp này nổi bật trong đám đông.

Trong đời sống tình cảm, tuổi Thìn cũng vô cùng tốt đẹp. Với tần suất gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn vào dịp cuối năm, tuổi Thìn rất có thể gặp gỡ được đối tượng lý tưởng, bắt đầu một chuyện tình ngọt ngào.

Tuổi Mùi: Nhẹ nhàng, chu đáo được lòng người, tình duyên và tài lộc đều nở rộ

Người tuổi Mùi tính cách hiền hòa, đối xử với mọi người thân thiện, là chất xúc tác gắn kết trong công việc và các mối quan hệ.

Cuối năm 2025, tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân hoặc được giới thiệu các cơ hội mới, nhờ đó tăng thu nhập và địa vị.

Về tình cảm, tuổi Mùi biết cách quan tâm và cho đi, luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Con giáp này dễ dàng xích lại gần hơn với người mình thích trong những dịp lễ hội và tình cảm cũng dần dần nảy nở.

Tuổi Thân: Nhanh trí, linh hoạt, tạo ra tài lộc và tình yêu thêm sắc màu

Người tuổi Thân phản ứng nhanh, có nhiều ý tưởng độc đáo, luôn đưa ra được lựa chọn đúng đắn vào những thời điểm quan trọng.

Cuối năm 2025, tuổi Thân rất có khả năng khám phá ra các cơ hội đầu tư hoặc nguồn thu nhập mới, tài vận vì thế mà khởi sắc.

Sự hài hước và thông minh của con giáp này cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái, được yêu mến trong các hoạt động xã hội. Vận đào hoa đến bất ngờ, tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ người khiến mình rung động, giúp đời sống tình cảm thêm phần tươi mới, rực rỡ.

