'Quý nhân" gõ cửa, con giáp nào sẽ “đổi đời” nửa cuối tháng 8?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

'Quý nhân" gõ cửa, con giáp nào sẽ “đổi đời” nửa cuối tháng 8?

Huệ Bình tổng hợp (theo Kênh CTi)

(NLĐO) – Những ngày cuối tháng 8, vận mệnh của các con giáp Tý, Sửu và Thìn được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn.

Kênh truyền hình CTi (Đài Loan - Trung Quốc) dự báo các con giáp Tý, Sửu và Thìn "sẽ gặp được quý nhân", giúp sự nghiệp và tài chính thăng tiến vượt bậc, mang lại may mắn nhân đôi.

Tuổi Tý: Quý nhân phù trợ, sự nghiệp cất cánh

Với những người tuổi Tý, thời gian vừa qua quá nhiều bận rộn và mệt mỏi. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 8 sẽ mang đến một luồng gió mới.

Vận may của con giáp này hồi phục nhanh chóng. Điều quan trọng là có quý nhân phù trợ xuất hiện đúng lúc.

Sự giúp đỡ này không chỉ giúp tuổi Tý tránh xa những điều xao nhãng và tiêu cực, mà còn mở ra cơ hội để công việc trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn bao giờ hết.

Để tận dụng tối đa vận may này, tuổi Tý nên tích cực tham gia các hội thảo chuyên ngành. Đây là cơ hội để con giáp này thể hiện năng lực, mở rộng các mối quan hệ và tạo ra bước đệm vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.

'Quý nhân" gõ cửa, con giáp nào sẽ “đổi đời” nửa cuối tháng 8?- Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 8 sẽ mang đến cho tuổi Tý luồng gió mới. Ảnh: Pixabay

Tuổi Sửu: Vận may bất ngờ, tài chính ổn định

Những người tuổi Sửu đối mặt với nhiều áp lực tài chính trong thời gian vừa qua do các khoản chi tiêu tăng cao. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi trong nửa cuối tháng 8.

Con giáp này sẽ đón nhận một luồng vận may bất ngờ, đặc biệt là về tài chính.

Với sự giúp đỡ từ quý nhân, tuổi Sửu sẽ có cơ hội tìm thấy những nguồn thu nhập mới, giúp tình hình tài chính dần ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, một lời khuyên quan trọng là dù có may mắn đến đâu, con giáp này vẫn cần phải quản lý chi tiêu một cách hợp lý và tránh mua sắm bốc đồng.

Để chuẩn bị tốt nhất cho những cơ hội mới, tuổi Sửu nên tích cực củng cố và mở rộng các mối quan hệ. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho công việc và những cơ hội tốt đẹp sắp tới.

Tuổi Thìn: Giải quyết xung đột, sự nghiệp thăng tiến

Với người tuổi Thìn, những tháng trước đây gặp phải nhiều thử thách và mâu thuẫn. Tuy nhiên, mọi thứ dần ổn định khi bước sang những ngày cuối tháng 8.

Đây là thời điểm vận may của tuổi Thìn hồi phục, mang đến cơ hội được cấp trên hoặc những quý nhân công nhận. Con giáp này sẽ có cơ hội đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Điều đó có thể dẫn đến phần thưởng xứng đáng, thậm chí là thăng chức.

Để tận dụng tối đa những cơ hội này, tuổi Thìn nên tận dụng mọi cơ hội để kết nối. Dù là trong các chuyến công tác hay du lịch, hãy chủ động gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ.

Tiếp đến là tham gia các hoạt động xã hội. Việc tích cực giao lưu sẽ giúp con giáp này mở rộng mạng lưới quen biết, tạo ra nhiều cơ hội mới.

Thêm nữa, hãy dành thời gian để học hỏi và trau dồi chuyên môn. Nhờ đó sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của tuổi Thìn, giúp con giáp này sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Các con giáp giàu có bất ngờ nhờ vận may đột phá nửa cuối tháng 8

Các con giáp giàu có bất ngờ nhờ vận may đột phá nửa cuối tháng 8

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Dậu, Thìn sẽ có nhiều vận maytrong nửa cuối tháng 8.

Con giáp nào bất ngờ “hái lộc vàng”, sự nghiệp thăng hoa trong tháng 8?

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp tháng 8 cho thấy tuổi Tý, Sửu, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất đổi vận, tiền bạc và sự nghiệp đều đạt đỉnh.

Cung hoàng đạo nào có tài lộc bất ngờ trong tuần mới?

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương, Kim Ngưu có thể nhận thu nhập bất ngờ, Xử Nữ tìm được của đã mất.

tử vi 12 con giáp vận mệnh 12 con giáp tử vi tháng 8 tử vi hôm nay cầu may mắn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo