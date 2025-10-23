Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sở quy định các hình thức dạy học STEM trong các trường trung học, gồm:

Dạy học các môn theo bài học STEM

Cụ thể, thực hiện dạy học theo định hướng STEM ở tất cả các môn học trong đó bám sát nội dung theo khung chương trình của các môn học nhằm thực hiện chương trình GDPT theo thời lượng quy định của các môn học trong chương trình. Hướng dẫn học sinh thực hiện bài học STEM chủ động nghiên cứu các nguồn học liệu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua các hoạt động: lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế; chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Cụ thể, tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế; được tổ chức thực hiện theo sở thích, năng khiếu và lựa chọn của học sinh một cách tự nguyện. Nhà trường có thể tổ chức các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường; Phòng học STEM, trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập để học sinh tìm hiểu, khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kĩ thuật trong thực tiễn đời sống...

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

Cụ thể, nhà trường tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các đề tài hoặc dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật: thông qua quá trình tổ chức dạy học các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật...

Hướng nghiệp STEM

Cụ thể, tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng STEM giáo viên định hướng cho học sinh các thông tin và tìm hiểu về các nghề nghiệp trong tương lai: Thông qua các bài học, hoạt động giáo dục được thiết kế theo định hướng giáo dục STEM trong các lĩnh vực khác nhau, giáo viên giúp người học nhận diện và tìm ra điểm đồng nhất giữa mong muốn của bản thân.

