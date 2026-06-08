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Thể thao

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nhọc nhằn Indonesia ở AVC Women's Cup 2026

Đào Tùng - Ảnh: AVC

(NLĐO) – Rào cản đầu tiên xuất hiện với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi những nhà vô địch cần tới 5 ván đấu để khuất phục Indonesia tại AVC Women's Cup 2026.

Đang trên đà hưng phấn sau hai chiến thắng mở màn trước Lebanon và Hồng Kông - Trung Quốc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia ở lượt trận thứ ba AVC Women's Cup 2026.

Tiếc là ngay ván đầu tiên, tuyển Việt Nam lại thi đấu không tốt dù tung ra sân đội hình mạnh nhất với Trần Thị Thanh Thúy có lần xuất phát đầu tiên tại AVC Cup năm nay. Indonesia dường như cũng đã theo dõi, nghiên cứu kỹ lưỡng cách chơi của chúng ta, từ tấn công cho tới phòng thủ đều vô cùng hiệu quả.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nỗ lực cứu vãn tình thế với những điều chỉnh nhân sự ở cuối hiệp nhưng chưa đem lại nhiều tác dụng. Indonesia bất ngờ vươn lên dẫn trước ván đấu này với điểm số 25-18.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nhọc nhằn Indonesia ở AVC Cup 2026 - Ảnh 1.

Indonesia thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường

Ván thứ nhì cũng chưa phải thuận lợi với tuyển Việt Nam, song các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ít nhiều tận dụng được cơ hội để thắng lại 25-22, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Indonesia vẫn thủ rất hay nhưng lần này hàng công của đội bóng xứ vạn đảo đã bớt sắc sảo hơn so với ván đầu tiên. Trong khi đó, đội trưởng Thanh Thúy cũng gặp nhiều khó khăn khi phải lo cả khâu đỡ bước một lẫn tấn công và chỉ có sự "chia lửa" kịp thời của Bích Thủy hay Như Anh mới giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra sự khác biệt.

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Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở lại với phong độ gần như tốt nhất, lập lại trật tự vốn có của trận đấu này. Indonesia không còn bay cao như 2 ván trước, các lỗi đánh hỏng xuất hiện nhiều hơn khi Việt Nam xốc lại đội hình và gia tăng áp lực. Thanh Thúy, Vi Quỳnh, Nguyễn Uyên hay Như Anh đều lên tiếng để giúp nhà đương kim vô địch gia tăng cách biệt, thắng 25-18 để nâng tỉ số trận đấu lên 2-1.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nhọc nhằn Indonesia ở AVC Cup 2026 - Ảnh 2.

Thanh Thúy vẫn là thủ lĩnh trên sân của tuyển Việt Nam

Tưởng như 2 ván thắng liên tiếp sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ Việt Nam được thoải mái kèm hy vọng sớm kết thúc trận đấu, tuy vậy, sự quật khởi của phía Indonesia thực sự đáng gờm. Kim Thoa chuyền chưa ổn định, Khánh Đang đang không có cảm giác thi đấu tốt nhất, lỗi giao bóng còn nhiều khiến tuyển Việt Nam thua 19-25, buộc phải bước vào ván thứ năm quyết định.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nhọc nhằn Indonesia ở AVC Cup 2026 - Ảnh 3.

Indonesia chỉ chịu thúc thủ phút cuối

Đến tận thời điểm này, tuyển Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ phải thót tim. Dẫn trước tới 10-5 với những pha phối hợp mẫu mực, song "kịch bản" khó tin đã xảy ra khi Indonesia gỡ 10-10 rồi 13-13. Rất may là đã không có bất ngờ nào xuất hiện và tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở 15-13 và đánh bại Indonesia sau 5 ván nghẹt thở (18-25; 25-22; 25-18; 19-25; 15-13).

Được nghỉ giữa quãng hai ngày, tuyển Việt Nam có điều kiện điều chỉnh cả về thể lực lẫn tâm lý thi đấu, chờ màn bùng nổ tiếp theo trước hai đối thủ rất mạnh là Iran (11-6) và Kazakhstan (12-6) trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

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