AVC Cup: Tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

Sau chiến thắng 3-0 trước Lebanon ở trận ra quân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sáng 7-6 đã bước vào lượt trận thứ nhì bảng B gặp Hồng Kông - Trung Quốc. Mục tiêu của những nhà đương kim vô địch là tiếp tục giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua tranh 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng, đoạt vé vào bán kết.

Xoay tua đội hình

Màn trình diễn trước Lebanon cho thấy sự chênh lệch đáng kể về chuyên môn. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận, đồng thời xoay tua đội hình và trao cơ hội cho nhiều VĐV. Những nhân tố chủ chốt như Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Quỳnh hay Như Anh, Khánh Đang đều hoàn thành tốt nhiệm vụ bên cạnh việc các VĐV dự bị siêu hạng như Yến Nhi, Kim Thanh, Đinh Thúy, Đoàn Thị Xuân.

So với Lebanon, Hồng Kông - Trung Quốc được đánh giá có chất lượng đội hình tốt hơn và sở hữu lối chơi phòng ngự khá khó chịu. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội ở nhiều vị trí, đặc biệt là khả năng tấn công biên, sức mạnh ở khu vực hàng sau và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thanh Thúy (3) và đồng đội giành 2 chiến thắng mở màn tại AVC Cup 2026. (Ảnh: AVC)

Trước đối thủ này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có một số điều chỉnh về đội hình nhằm bảo đảm thể lực cho các trụ cột. Dù vậy, chỉ mất chưa đầy 90 phút so tài với sự chênh lệch trình độ và đẳng cấp, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 (25-9, 25-18, 25-11) trước Hồng Kông - Trung Quốc.

Tung ra đội hình khá mạnh với hầu hết các VĐV chủ chốt như Thanh Thúy, Kim Thoa, Lê Thanh Thúy, Như Quỳnh, Như Anh và libero Khánh Đang, ngay ở ván đầu tiên, tuyển Việt Nam đã thi đấu áp đảo và thắng cách biệt 25-9. Những thay đổi nhân sự sau đó với sự góp mặt của Đinh Thị Thúy, Lý Thị Luyến tiếp tục giúp tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt, bất chấp nỗ lực tìm kiếm điểm số từ các cầu thủ Hồng Kông - Trung Quốc.

Sau khi để đối thủ bắt kịp điểm số 10-10, tuyển Việt Nam củng cố lại lối chơi. Họ tích cực khoan phá hàng chắn nhiều sai sót của Hồng Kông - Trung Quốc để thắng 25-18 ở ván đấu này.

Tình hình không có nhiều biến động ở ván đấu thứ 3. Với lối chơi nhàn nhã nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, tuyển Việt Nam thắng nhanh 25-11 và kết thúc trận đấu thứ nhì tại giải với 3 điểm tuyệt đối.

Bảo vệ ngôi vô địch

Hai chiến thắng mở màn là cú chạy đà hoàn hảo để tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu căng thẳng sắp tới, lần lượt gặp Indonesia (8-6), Iran (11-6) và Kazakhstan (12-6). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào AVC Cup 2026 với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch, trong bối cảnh giải đấu năm nay được dự báo có mức độ cạnh tranh rất cao.

Một trong những thách thức với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là việc các trận vòng bảng của tuyển Việt Nam phần lớn diễn ra vào lúc 8-9 giờ sáng (giờ Việt Nam). Đây là khung giờ hiếm gặp ở các giải quốc tế, buộc đội tuyển phải điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt và tập luyện để thích nghi.

Trong quá trình chuẩn bị, ban huấn luyện đã tăng cường các buổi tập vào buổi sáng nhằm giúp các VĐV làm quen với cường độ vận động cũng như trạng thái thi đấu ở thời điểm tương ứng giờ bóng lăn chính thức.

Ở giải đấu năm nay, tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhờ thành tích ổn định trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, nhiều đội bóng trong khu vực đã có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng cũng như khâu chuẩn bị, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt, dự báo sẽ có không ít bất ngờ ở vòng bán kết sắp tới.

AVC Women's Cup (Cúp bóng chuyền nữ châu Á) 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 14-6 tại Candon - Philippines với sự tham dự của 12 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Philippines, Hàn Quốc, Úc, Kyrgyzstan, Đài Loan - Trung Quốc, Uzbekistan (bảng A); Việt Nam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Lebanon, Hồng Kông - Trung Quốc (bảng B).



