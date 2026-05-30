Thể thao

Bóng chuyền TPHCM trăn trở mục tiêu ngày trở lại

Đào Tùng

(NLĐO) – Bóng chuyền TPHCM tiến hành đại hội liên đoàn nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập, đặt mục tiêu trở lại nhóm dẫn đầu quốc gia.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã diễn ra ngày 30-5 với sự tham dự của 50 đại biểu đại diện các câu lạc bộ, đơn vị và lực lượng bóng chuyền trên địa bàn thành phố. Đại hội không chỉ tổng kết hoạt động giai đoạn 2020-2025 mà còn đề ra chiến lược phát triển bóng chuyền TPHCM trong 5 năm tới.

Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Bóng chuyền TP HCM đã vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19 để từng bước phục hồi và phát triển. Hệ thống giải phong trào, học sinh, sinh viên, năng khiếu và trẻ được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác đào tạo vận động viên.

Tuyển TPHCM tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, bóng chuyền thành phố ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực. Đội nam Công an TPHCM giành hạng ba Giải vô địch quốc gia năm 2025, giành HCV Cúp Hùng Vương 2026; đội nữ thành phố vô địch Giải hạng A quốc gia các năm 2022 và 2024. Đội nam TP HCM cũng đăng quang Giải hạng A quốc gia năm 2025. Bóng chuyền bãi biển tiếp tục là thế mạnh của TP HCM khi duy trì thành tích tốp dẫn đầu tại các giải quốc gia và Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đội Công an TPHCM vô địch Cúp Hùng Vương 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận khó khăn từ nguồn kinh phí hoạt động chưa ổn định, công tác phát triển hội viên còn hạn chế, lực lượng HLV và trọng tài trẻ chưa đáp ứng yêu cầu kế thừa, trong khi nhiều trọng tài cấp quốc gia và quốc tế đã nghỉ hưu.

Nhiệm kỳ 2026-2031, LĐBC TPHCM đặt mục tiêu mở rộng phong trào tập luyện trong học đường, khu dân cư, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang; đồng thời phát triển thêm các mô hình thi đấu mới như bóng chuyền hơi và bóng chuyền 4x4. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ sẽ được chú trọng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa cho các đội tuyển thành phố.

Ban Chấp hành LĐBC TPHCM nhiệm kỳ mới ra mắt

Ở cấp độ thành tích cao, bóng chuyền nam hướng đến mục tiêu duy trì vị thế tại Giải Vô địch quốc gia và có ít nhất 3 vận động viên góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Đội nữ tập trung củng cố lực lượng để trụ vững ở sân chơi cao nhất. Trong khi đó, bóng chuyền bãi biển đặt chỉ tiêu giành huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc và nằm trong nhóm dẫn đầu các giải quốc gia.

Đại hội LĐBC TP HCM đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 17 ủy viên. Ông Lã Quốc Khánh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn, trong khi ông Hà Vũ Sơn tái đắc cử vị trí Tổng thư ký.

