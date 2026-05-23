Thể thao

Bóng đá Nhật Bản tiếp tục thống trị châu lục

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Nhật Bản một lần nữa khẳng định vị thế nền bóng đá hàng đầu châu Á bằng chức vô địch thứ 4 trong 5 tháng đầu năm 2026.

Sự ổn định đáng kinh ngạc

Bóng đá Nhật Bản đang trải qua một năm 2026 gần như hoàn hảo ở cấp độ châu lục. Từ các đội tuyển nam đến nữ, đại diện xứ mặt trời mọc liên tục bước lên bục cao nhất, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của cả một nền bóng đá được xây dựng bài bản suốt nhiều năm qua.

Bóng đá Nhật Bản tiếp tục thống trị châu lục - Ảnh 1.

Bóng đá Nhật Bản lần thứ 4 đăng quang trong năm 2026

Đối với bóng đá nam, U23 Nhật Bản đã tạo nên trận chung kết chênh lệch nhất trong lịch sử Giải U23 châu Á. Họ thắng đậm U23 Trung Quốc với tỉ số 4-0, bảo vệ thành công chức vô địch và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở cấp độ này.

Bốn tháng sau, cũng tại Jeddah, Nhật Bản gặp lại Trung Quốc trong trận chung kết châu lục dành cho lứa U17 (ngày 23-5). Lần này, đại diện quốc gia tỉ dân đã tiến bộ rất nhiều, nỗ lực vùng lên sau khi bị dẫn 0-3 trong hiệp 1. Tuy nhiên, 2 pha lập công của Wan Xiang và Zhao Songyuan là không đủ để đưa Trung Quốc trở lại ngôi vương sau 22 năm.

Chung cuộc, U17 Nhật Bản lần thứ 5 bước lên bục cao nhất tại đấu trường châu lục, vượt xa Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Uzbekistan và Oman với chỉ 2 chức vô địch. 

Ngoài ra, "Samurai xanh" còn thâu tóm các danh hiệu cá nhân như "Vua phá lưới" (tiền vệ Maki Kitahara) và "Thủ môn xuất sắc nhất" (thủ môn Kosei Oshita).

Bóng đá Nhật Bản tiếp tục thống trị châu lục - Ảnh 2.

U17 Trung Quốc (áo đỏ) dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể ngăn cản U17 Nhật Bản

Những nữ "Samurai xanh"

Về phía bóng đá nữ, năm 2026 gần như là hoàn hảo với Nhật Bản nếu đại diện này tạo được bất ngờ trước đương kim vô địch thế giới U17 nữ Triều Tiên. Thế nhưng, sự chênh lệch trình độ và thất bại đậm 1-5 trong trận chung kết khiến đội bóng xứ mặt trời mọc bỏ lỡ cơ hội đăng quang lần thứ 5 tại Giải U17 nữ châu Á.

Bóng đá Nhật Bản tiếp tục thống trị châu lục - Ảnh 3.

Tiền vệ Maki Kitahara U17 Nhật Bản đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” với 6 pha lập công

Trước đó, tuyển nữ Nhật Bản đã hoàn toàn thống trị Giải bóng đá nữ châu Á với chức vô địch cực kỳ thuyết phục. Những nữ "Samurai xanh" toàn thắng 6 trận, ghi 29 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Tương tự, ở sân chơi châu lục của lứa U20, các nữ cầu thủ Nhật Bản mang về chức vô địch thứ 7, hơn hẳn Hàn Quốc và Triều Tiên chỉ có 2 chức vô địch.

Đáng chú ý, đương kim vô địch thế giới U20 nữ Triều Tiên cũng không thể cản bước đại diện xứ mặt trời mọc, đành chấp nhận về nhì sau thất bại 0-1 ở chung kết. Trong suốt 6 trận, U20 nữ Nhật Bản chỉ nhận 2 bàn thua đều do U20 nữ Úc ghi được.

Cùng với đội tuyển quốc gia Nhật Bản đang kỳ vọng làm nên kỳ tích ở World Cup 2026, đất nước này có U20 và U17 nữ Nhật Bản và U17 nam sẽ tham dự đấu trường thế giới trong năm nay. Đây có thể xem là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế hàng đầu của bóng đá Nhật Bản tại châu Á.


Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản

(NLĐO) - Rạng sáng 15-5, đội U17 Nhật Bản thắng đậm Tajikistan 5-0 để vào bán kết U17 châu Á 2026.

Mitoma, Minamino lỡ hẹn tuyển Nhật Bản dự World Cup

(NLĐO) - Nhật Bản đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, không có tên hai ngôi sao Kaoru Mitoma và Takumi Minamino.

Câu chuyện về HLV Akira Ijiri và bóng đá Việt Nam, Nhật Bản

(NLĐO) - 6 năm làm việc tại Việt Nam không để lại thành tích gì nổi bật, nhưng khi trở về Nhật Bản, HLV Akira Ijiri đã đưa U20 nữ Nhật Bản vô địch châu Á 2026.

