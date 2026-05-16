Thể thao

Mitoma, Minamino lỡ hẹn tuyển Nhật Bản dự World Cup

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Nhật Bản đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, không có tên hai ngôi sao Kaoru Mitoma và Takumi Minamino.

Kaoru Mitoma, thuộc biên chế Brighton, dính chấn thương gân khoeo trong trận gặp Leeds United tại Premier League cuối tuần qua và không thể kịp hồi phục để cùng tuyển Nhật Bản dự World Cup. HLV Hajime Moriyasu xác nhận đội ngũ y tế đánh giá Mitoma khó đạt thể trạng tốt trong thời gian diễn ra World Cup.

Kaoru Mitoma phải ngồi nhà xem World Cup qua truyền hình

Kaoru Mitoma phải ngồi nhà xem World Cup qua truyền hình

Không chỉ Mitoma, tiền đạo Takumi Minamino của AS Monaco FC cũng lỡ hẹn sau khi bị đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 12 năm ngoái.

Takumi Minamino cũng lỡ hẹn giải đấu Bắc Mỹ vì chấn thương

Takumi Minamino cũng lỡ hẹn giải đấu Bắc Mỹ vì chấn thương

Dù vậy, Moriyasu vẫn đặt niềm tin vào một số cầu thủ chưa hoàn toàn sung sức như Wataru Endo, Ko Itakura và đặc biệt là Takehiro Tomiyasu. Trung vệ của Ajax Amsterdam đã gần hai năm chưa khoác áo tuyển Nhật vì liên tiếp chấn thương, trong khi Endo chỉ có tám lần ra sân tại Premier League mùa này do vấn đề mắt cá chân.

Một trường hợp đáng chú ý khác là tiền vệ phòng ngự Hidemasa Morita không được chọn dù từng chơi 7 trận ở vòng loại World Cup. Ở chiều ngược lại, hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo sẽ dự kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp.



Mitoma năm nay 28 tuổi, đã ghi 9 bàn sau 31 trận cho tuyển Nhật Bản. Sự vắng mặt của anh được xem là tổn thất lớn với đại diện châu Á khi cầu thủ này là nhân tố tạo đột biến hàng đầu ở hành lang cánh.

Tuyển Nhật đang có chuỗi năm trận thắng liên tiếp trước trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland tại Tokyo ngày 31-5. Sau đó, đội sẽ sang Nashville để đóng quân chuẩn bị cho World Cup.

Tại vòng bảng, Nhật Bản nằm ở bảng F với các đối thủ Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển.

Danh sách tuyển Nhật Bản:

Thủ môn: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Hậu vệ: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Tiền vệ: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Tiền đạo: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

