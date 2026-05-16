Thể thao

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản

Hoàng Tú

(NLĐO) - Rạng sáng 15-5, đội U17 Nhật Bản thắng đậm Tajikistan 5-0 để vào bán kết U17 châu Á 2026.

Một chiến thắng nữa của bóng đá trẻ Nhật Bản, nhưng cũng là lời nhắc vì sao HLV Hajime Moriyasu có thể công khai tuyên bố mục tiêu "muốn vô địch World Cup 2026".

Tham vọng World Cup

Đó không phải là phát biểu lên gân, bởi phía sau tham vọng ấy là cả một hành trình phát triển suốt hơn ba thập niên của bóng đá Nhật Bản. Chiến thắng 5-0 trước Tajikistan không phải kết quả gây sốc với bóng đá Nhật Bản lúc này. Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách họ chiến thắng.

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản - Ảnh 1.

Nhật Bản (xanh) thắng đễ Tajikistan 5-0 để vào bán kết U17 châu Á 2026

Các cầu thủ trẻ Nhật Bản chơi với nhịp độ cao, kiểm soát bóng tốt, tổ chức gây áp lực đồng bộ trên toàn mặt sân và xử lý bóng đầy tự tin trong không gian hẹp. Đó không còn là hình ảnh của một đội trẻ châu Á chơi bằng tinh thần hay kỷ luật đơn thuần, mà là dáng dấp của một nền bóng đá đã được huấn luyện theo tư duy hiện đại của châu Âu.

Điều ấy cũng xuất hiện ở cấp độ U23. Cách đây vài tháng, đội U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2026 sau chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U23 Trung Quốc trong trận chung kết.

Những thành tích ấy cho thấy bóng đá Nhật Bản không mạnh nhờ một thế hệ đặc biệt. Họ mạnh vì tạo được cả một hệ thống sản sinh tài năng liên tục.

Đó cũng là nền tảng lớn nhất để HLV Moriyasu tự tin tuyên bố mục tiêu vô địch World Cup 2026, dù tuyển Nhật Bản vừa mất hai trụ cột quan trọng là Kaoru Mitoma và Takumi Minamino vì chấn thương.

Không còn chỉ là "ông lớn châu Á"

Trong nhiều năm, Nhật Bản được xem là nền bóng đá số một châu Á. Nhưng vị thế của họ bây giờ đã vượt khỏi phạm vi ấy.

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản - Ảnh 2.

Không chỉ vô địch U23 châu Á 2026 mà tuyển thủ Nhật Ryunosuke Sato còn được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải"

Điều quan trọng nhất là Nhật Bản không phát triển theo kiểu ngắn hạn. Từ khi chuyên nghiệp hóa bằng J.League đầu thập niên 1990, họ kiên trì đi theo một chiến lược dài hơi: đầu tư đào tạo trẻ, nâng chuẩn huấn luyện, xây dựng bản sắc chơi bóng, đưa cầu thủ sang châu Âu từ sớm và tạo sự liên kết chặt giữa CLB với đội tuyển quốc gia.

Kết quả là ngày nay, phần lớn tuyển thủ Nhật Bản đều thi đấu ở châu Âu như: Wataru Endo khoác áo Liverpool F.C, Takefusa Kubo (Real Sociedad), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Keito Nakamura (Reims), Zion Suzuki (Parma)…

Trong danh sách tuyển Nhật Bản vừa công bố dự World Cup 2026, có tới 22/26 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Họ hiện diện ở hầu hết các giải vô địch hàng đầu châu Âu, gồm đủ Top 5 là Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và Serie A.

Quan trọng hơn, cầu thủ Nhật không còn sang châu Âu để học hỏi, mà từ những năm trước, các tuyển thủ Nhật đã trở thành nhân tố quan trọng trong các CLB lớn.

Đó là bước chuyển rất rõ về đẳng cấp.

Vị thế đã khác sau World Cup 2022

Nếu cần tìm cột mốc cho sự thay đổi tư duy của bóng đá Nhật, đó chính là World Cup 2022.

Tại Qatar, đội tuyển Nhật Bản đã thắng cả Đức lẫn Tây Ban Nha ở vòng bảng. Nhưng điều khiến thế giới chú ý không chỉ là kết quả, mà là cách họ chơi. Nhật Bản không co cụm chống đỡ. Họ dám chơi đôi công, dám cầm bóng và đủ tốc độ để phản công trước các đội hàng đầu thế giới. Khi ấy, người ta bắt đầu nhìn Nhật Bản như một đối thủ thực sự, thay vì đó là đại diện mạnh nhất của châu Á.

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản - Ảnh 3.

HLV Hajime Moriyasu

Đúng với tinh thần của người Nhật, họ luôn hướng về phía trước. Vì thế sau World Cup 2022, bóng đá Nhật Bản bước vào một giai đoạn mới không còn hài lòng với thành tích vượt vòng bảng, không còn tự đặt mình ở chiếu dưới, và bắt đầu nghĩ tới chuyện cạnh tranh với nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới.

Tuyên bố "muốn vô địch World Cup" của HLV Moriyasu ra đời trong bối cảnh ấy. Dĩ nhiên, giữa mục tiêu và khả năng hiện thực hóa vẫn còn khoảng cách. Nhật Bản hiện chưa sở hữu nhiều siêu sao đủ sức định đoạt trận đấu ở đẳng cấp cao nhất như: Kylian Mbappé (Pháp), Jude Bellingham (Anh), Vinicius Junior (Brazil)… hay Lionel Messi (Argentina) thời đỉnh cao.

Họ cũng chưa vượt qua vòng 1/8 World Cup trong lịch sử. Điều đó cho thấy Nhật Bản vẫn thiếu trải nghiệm ở những trận knock-out khắc nghiệt nhất. Nhưng Nhật Bản giờ đã ở rất gần tầng cao nhất của bóng đá thế giới. Bởi điều đáng sợ nhất của bóng đá Nhật không nằm ở một lứa cầu thủ, mà nằm ở khả năng tái tạo thành công liên tục trong một hệ thống phát triển toàn diện từ học đường, Học viện cho đến các giải chuyên nghiệp.

Hệ quả là trong khi đội tuyển quốc gia đang chinh phục World Cup, phía sau họ vẫn còn những thế hệ U17, U20, U23 tiếp tục đi lên với chất lượng ngày càng cao.

Có thể World Cup 2026 vẫn còn quá sớm để Nhật Bản thực sự vô địch. Nhưng việc họ dám công khai đặt mục tiêu ấy đã phản ánh một sự thay đổi rất lớn về vị thế. Bóng đá Nhật Bản giờ không còn phát triển để đứng đầu châu Á. Họ đang hướng tới chuẩn mực của những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Cứ nhìn vào cách các đội trẻ Nhật Bản liên tục chiến thắng, người ta hiểu rằng giấc mơ vô địch World Cup của họ không còn là một khẩu hiệu xa vời, mà là đích đến của cả một hành trình đã được chuẩn bị suốt nhiều thập niên.


U17 Trung Quốc chờ Việt Nam ở bán kết, Nhật Bản thị uy sức mạnh của ứng viên vô địch

