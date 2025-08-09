Bóng đá nữ: Khó cản bước chủ nhà

Sau màn ra quân ấn tượng trước Campuchia, tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ 2 khi chạm trán Indonesia tại bảng A Giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (ASEAN Cup nữ) vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày hôm nay 9-8.

Trước trận đấu này, tuyển nữ Indonesia (hạng 106) vừa trải qua thất bại nặng nề 0-7 trước Thái Lan, cho thấy khoảng cách chuyên môn lớn với nhóm đầu khu vực. Lối chơi thiếu gắn kết, hàng thủ lỏng lẻo khiến đại diện xứ vạn đảo hiện xếp chót bảng A khi chưa có điểm nào. Đối đầu với chủ nhà Việt Nam, đội bóng đang đứng hạng 37 thế giới và số 1 Đông Nam Á, là thử thách rất khó cho Indonesia.

Với lợi thế sân nhà, tuyển nữ Việt Nam tự tin giành chiến thắng trước tuyển nữ Indonesia. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Mai Đức Chung mở màn giải bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Campuchia, qua đó cùng Thái Lan chia sẻ ngôi đầu nhưng tạm xếp nhì bảng vì kém hiệu số. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam ở trận này không chỉ là 3 điểm, mà còn là một chiến thắng đậm để tạo lợi thế trước cuộc quyết đấu định đoạt ngôi đầu bảng với Thái Lan ở lượt cuối.

Trong lịch sử đối đầu với 6 lần đụng độ, phần thắng tuyệt đối nghiêng về Việt Nam. Cụ thể thầy trò Mai Đức Chung giành cả 6 trận thắng với 45 bàn thắng được ghi, không để thua bàn nào. Trong đó, 4 chiến thắng ở AFF Cup (tiền thân giải ASEAN Cup nữ) các năm 2008, 2011, 2018 và 2019, một lần ở SEA Games 2019 và 1 ở trận giao hữu năm 2007.