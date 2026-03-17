Thể thao

Bóng đá Thanh Hóa thoát hiểm!

Tường Phước

(NLĐO) - Được FIFA gỡ bỏ án phạt cấm chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa sẽ làm dày lực lượng để tiếp tục hành trình đua trụ hạng V-League 2025-2026.

Bóng đá Thanh Hóa thoát hiểm! - Ảnh 1.

Thanh Hóa (áo vàng) sẽ không còn cảnh thi đấu trong thế chấp "ngoại binh"

Tối 16-3, LĐBĐ Thế giới (FIFA) chính thức gỡ bỏ hết án phạt cấm chuyển nhượng đối với CLB Thanh Hóa. Trước đó, đội bóng xứ Thanh bị FIFA áp 4 lệnh cấm đăng ký mới cầu thủ từ nhiều thời điểm vì nợ lương, thưởng, phí "lót tay" các ngoại binh và HLV trưởng nước ngoài.

Hoàn tất các khoản nợ và được nhóm ngoại binh, HLV này rút đơn khiếu nại, CLB Thanh Hóa sẽ được phép đăng ký cầu thủ mới kể từ kỳ chuyển nhượng tháng 3-2026. Đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp sẽ không còn vướng cảnh thi đấu với lực lượng yếu mỏng (16-17 cầu thủ) hay đưa thủ môn lên đá tiền đạo nhưng những vòng đấu vừa qua.

Bóng đá Thanh Hóa thoát hiểm! - Ảnh 2.

Thanh Hóa sẽ có thêm cơ hội trụ hạng V-League nếu kịp tăng cường lực lượng hùng hậu

Giai đoạn đăng ký cầu thủ giữa mùa giải sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay (17-3). Đội bóng xứ Thanh đã kịp chuẩn bị phương án nhân sự từ lâu và chỉ còn chờ thực hiện các thủ tục về giấy tờ. HLV Mai Xuân Hợp sẽ có thêm 6 cầu thủ mới, bao gồm 2 ngoại binh kể từ vòng 17 V-League 2025-2026.

Sau 16 vòng đấu, Thanh Hóa đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, tạm hơn hai đội nhóm cuối lần lượt 1 và 2 điểm. Đội chủ sân Thanh Hóa từng có 2 mùa liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia và là ứng viên đua tranh "ngôi vương" V-League nhiều mùa liên tiếp. Tuy nhiên, sau khi "bầu" Đoan bị bắt giữa mùa 2025-2026, CLB Thanh Hóa rơi cảnh thiếu hụt kinh phí hoạt động, nhiều lần đối mặt nguy cơ tan rã.

