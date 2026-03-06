CLB Thanh Hóa nhận thất bại đáng tiếc vì bàn thua ở phút bù giờ

CLB Thanh Hóa và CLB Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

Lực lượng yếu mỏng không thể giúp CLB Thanh Hóa tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng khi tiếp đón Hà Tĩnh. Đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp cầm cự đối thủ sừng sỏ suốt 90 phút thi đấu song bị thủng lưới trong thời gian bù giờ.

Ngọc Mỹ không thể giúp Thanh Hóa có chiến thắng trên sân nhà

Thông số thống kê trận đấu thể hiện Thanh Hóa là đội chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn song Hà Tĩnh tổ chức tấn công và dứt điểm nhiều hơn. Đội bóng núi Hồng tung ra 10 cú sút với 4 lần đưa bóng trúng đích và ghi 1 bàn thắng do công Helerson ở phút 90+3.

Helerson ghi bàn duy nhất của trận đấu

Chiến thắng sít sao 1-0 ở vòng 15 giúp Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026, rút ngắn khoảng cách với tốp 3 xuống còn 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Thanh Hóa giậm chân ở hạng 12 với 13 điểm, hơn hai đội cuối bảng lần lượt 2 và 3 điểm song đã thi đấu nhiều hơn từ 1 đến 2 trận.