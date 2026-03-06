HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Thanh Hóa nhận thất bại đáng tiếc vì bàn thua ở phút bù giờ

Tường Phước

(NLĐO) - Tái đấu Hà Tĩnh thuộc vòng 15 V-League 2025-2026 hôm 6-3, CLB Thanh Hóa không thể đòi được "món nợ" thua ở trận lượt đi giữa hai đội

CLB Thanh Hóa và CLB Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

Lực lượng yếu mỏng không thể giúp CLB Thanh Hóa tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng khi tiếp đón Hà Tĩnh. Đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp cầm cự đối thủ sừng sỏ suốt 90 phút thi đấu song bị thủng lưới trong thời gian bù giờ.

CLB Thanh Hóa nhận thất bại ở phút bù giờ cuối trận - Ảnh 1.

Ngọc Mỹ không thể giúp Thanh Hóa có chiến thắng trên sân nhà

Thông số thống kê trận đấu thể hiện Thanh Hóa là đội chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn song Hà Tĩnh tổ chức tấn công và dứt điểm nhiều hơn. Đội bóng núi Hồng tung ra 10 cú sút với 4 lần đưa bóng trúng đích và ghi 1 bàn thắng do công Helerson ở phút 90+3.

CLB Thanh Hóa nhận thất bại ở phút bù giờ cuối trận - Ảnh 2.

Helerson ghi bàn duy nhất của trận đấu

Chiến thắng sít sao 1-0 ở vòng 15 giúp Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026, rút ngắn khoảng cách với tốp 3 xuống còn 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Thanh Hóa giậm chân ở hạng 12 với 13 điểm, hơn hai đội cuối bảng lần lượt 2 và 3 điểm song đã thi đấu nhiều hơn từ 1 đến 2 trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Clip: Đội bóng của Minh Vương, Xuân Trường bị chia điểm đáng tiếc

Clip: Đội bóng của Minh Vương, Xuân Trường bị chia điểm đáng tiếc

(NLĐO) - CLB Đồng Nai với dàn sao Minh Vương, Xuân Trường... bị chia điểm khi chạm trán Quảng Ninh ở vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026 hôm 6-3.

Mất người vì thẻ đỏ, CLB Long An thua ngược trên sân nhà

(NLĐO) - Tận dụng lợi thế sân nhà và mở tỉ số song CLB Long An phải nhận thất bại 1-2 khi tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026 hôm 6-3

HLV Mai Xuân Hợp: Người "đóng thế" mát tay

Giới chuyên môn nhận xét HLV Mai Xuân Hợp có phong cách huấn luyện khá giống với tinh thần thi đấu của anh trước đây: trực diện, quyết liệt và giàu cảm xúc

V-League CLB Thanh Hóa Đội bóng xứ Thanh V-League 2025-2026
