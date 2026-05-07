HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Bóng ma" gây sốc xuất hiện từ vũ trụ 12 tỉ năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Hình ảnh "không thể tin nổi" của một vật thể hiếm gặp trong vũ trụ sơ khai vừa được phơi bày bởi kính viễn vọng không gian James Webb.

Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA/ESA/CSA (các cơ quan vũ trụ của Mỹ, chau Âu và Canada) vừa chụp được hình ảnh ngoạn mục về XMM-VID1-2075, một loại thiên hà tưởng chừng không thể xuất hiện trong vũ trụ buổi bình minh.

Theo Sci-News, hầu hết các thiên hà ngày nay đều được tạo nên bằng những dòng sao chuyển động có trật tự.

Tuy nhiên, một số thiên hà hình elip khổng lồ đã "chết", tức không còn hình sao nữa, lại sở hữu các ngôi sao chuyển động hỗn loạn. Chúng được gọi là các "thiên hà quay chậm".

Chúng là kết quả của vô số vụ va chạm và sáp nhập thiên hà trong hàng tỉ năm, những sự kiện liên tục làm xáo trộn quỹ đạo của các ngôi sao, khiến chúng không giữ được trật tự nữa. 

"Bóng ma" gây sốc xuất hiện từ vũ trụ 12 tỉ năm trước - Ảnh 1.

"Chân dung" XMM-VID1-2075 được kính viễn vọng James Webb ghi lại, là hình ảnh của 12 tỉ năm về trước. Hiện tại thiên hà này có thể đã trở nên rất khác biệt - Ảnh:

“Đó là điều chỉ có thể quan sát thấy ở những thiên hà lớn nhất, trưởng thành nhất, nằm gần chúng ta hơn trong không gian và thời gian” - tiến sĩ Ben Forrest từ Đại học California ở Davis cho biết.

Nhưng sự xuất hiện của XMM-VID1-2075 đã thách thức lý thuyết đó.

Nó là một thiên hà quay chậm điển hình, nhưng mang độ dịch chuyển đỏ lên đến z = 3,449. Thứ mà chúng đang thấy chỉ là "bóng ma" của nó, phản ánh trạng thái mà nó đạt được 12 tỉ năm về trước, khi vũ trụ mới chỉ hơn 1,8 tỉ tuổi.

Các quan sát đã xác nhận đây là một trong những thiên hà đồ sộ nhất trong vũ trụ sơ khai, với số lượng sao nhiều gấp nhiều lần so với thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, và cũng xác nhận rằng nó không còn hình thành sao mới nữa.

Viết trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các tác giả cho rằng sự tồn tại vô lý của nó có thể được giải thích bởi một vụ sáp nhập hiếm gặp duy nhất, xảy ra giữa 2 thiên hà quay gần như ngược chiều nhau.

“Đối với thiên hà cụ thể này, chúng ta thấy có một lượng ánh sáng dư thừa lớn ở phía bên cạnh. Điều đó cho thấy có một vật thể khác đã xâm nhập và tương tác với hệ thống, có khả năng làm thay đổi động lực của nó” - tiến sĩ Forrest cho biết.

Tin liên quan

Phát hiện thiên thể "bất khả thi" gần Sao Diêm Vương

Phát hiện thiên thể "bất khả thi" gần Sao Diêm Vương

(NLĐO) - Một thiên thể thuộc nhóm Plutino, "đàn em" của Sao Diêm Vương, vừa gây sốc cho giới khoa học bởi thứ mà nó sở hữu.

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ sao chổi Halley

(NLĐO) - Mưa sao băng Eta Aquarids sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7-5.

“Thuyền ma” ngàn năm xuất hiện giữa thủ đô Na Uy

(NLĐO) - 1.100 đinh tán sắt lộ ra ngay giữa khu di tích hoàng gia Oslo tại Na Uy đã tiết lộ thứ thực sự nằm bên dưới là một "thuyền ma".

vũ trụ vật thể lạ thiên hà vũ trụ sơ khai sáp nhập thiên hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo