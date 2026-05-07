"Bóng ma" gây sốc xuất hiện từ vũ trụ 12 tỉ năm trước

Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA/ESA/CSA (các cơ quan vũ trụ của Mỹ, chau Âu và Canada) vừa chụp được hình ảnh ngoạn mục về XMM-VID1-2075, một loại thiên hà tưởng chừng không thể xuất hiện trong vũ trụ buổi bình minh.

Theo Sci-News, hầu hết các thiên hà ngày nay đều được tạo nên bằng những dòng sao chuyển động có trật tự.

Tuy nhiên, một số thiên hà hình elip khổng lồ đã "chết", tức không còn hình sao nữa, lại sở hữu các ngôi sao chuyển động hỗn loạn. Chúng được gọi là các "thiên hà quay chậm".

Chúng là kết quả của vô số vụ va chạm và sáp nhập thiên hà trong hàng tỉ năm, những sự kiện liên tục làm xáo trộn quỹ đạo của các ngôi sao, khiến chúng không giữ được trật tự nữa.

"Chân dung" XMM-VID1-2075 được kính viễn vọng James Webb ghi lại, là hình ảnh của 12 tỉ năm về trước. Hiện tại thiên hà này có thể đã trở nên rất khác biệt - Ảnh:

“Đó là điều chỉ có thể quan sát thấy ở những thiên hà lớn nhất, trưởng thành nhất, nằm gần chúng ta hơn trong không gian và thời gian” - tiến sĩ Ben Forrest từ Đại học California ở Davis cho biết.

Nhưng sự xuất hiện của XMM-VID1-2075 đã thách thức lý thuyết đó.

Nó là một thiên hà quay chậm điển hình, nhưng mang độ dịch chuyển đỏ lên đến z = 3,449. Thứ mà chúng đang thấy chỉ là "bóng ma" của nó, phản ánh trạng thái mà nó đạt được 12 tỉ năm về trước, khi vũ trụ mới chỉ hơn 1,8 tỉ tuổi.

Các quan sát đã xác nhận đây là một trong những thiên hà đồ sộ nhất trong vũ trụ sơ khai, với số lượng sao nhiều gấp nhiều lần so với thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, và cũng xác nhận rằng nó không còn hình thành sao mới nữa.

Viết trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các tác giả cho rằng sự tồn tại vô lý của nó có thể được giải thích bởi một vụ sáp nhập hiếm gặp duy nhất, xảy ra giữa 2 thiên hà quay gần như ngược chiều nhau.

“Đối với thiên hà cụ thể này, chúng ta thấy có một lượng ánh sáng dư thừa lớn ở phía bên cạnh. Điều đó cho thấy có một vật thể khác đã xâm nhập và tương tác với hệ thống, có khả năng làm thay đổi động lực của nó” - tiến sĩ Forrest cho biết.