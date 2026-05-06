HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện thiên thể "bất khả thi" gần Sao Diêm Vương

Anh Thư

(NLĐO) - Một thiên thể thuộc nhóm Plutino, "đàn em" của Sao Diêm Vương, vừa gây sốc cho giới khoa học bởi thứ mà nó sở hữu.

Một nhóm các nhà thiên văn học ở Nhật Bản đã phát hiện ra bầu khí quyển "bất khả thi" của một thiên thể thuộc nhóm Plutino, tức loại vật thể nhỏ hơn Sao Diêm Vương nhưng cùng nằm trong Vành đai Kuiper và cùng có quỹ đạo cộng hưởng 2:3 với Sao Hải Vương.

Plutino có nghĩa là "tiểu Diêm Vương Tinh", nằm trong một nhóm lớn hơn gọi là "vật thể xuyên Sao Hải Vương" (TNO), băng giá, xa xôi và đầy bí ẩn.

Phát hiện thiên thể "bất khả thi" quay gần Sao Diêm Vương - Ảnh 1.

2002 XV93, "đàn em" kỳ lạ của Sao Diêm Vương - Ảnh: NAOJ

“Người ta đã quan sát thấy bầu khí quyển mỏng xung quanh Sao Diêm Vương, vật thể xuyên sao Hải Vương nổi tiếng nhất, nhưng các nghiên cứu về các vật thể xuyên sao Hải Vương khác lại cho kết quả ngược lại" - tiến sĩ Ko Arimatsu, làm việc tại Đài quan sát Thiên văn Ishigakijima (Nhật Bản), nói với Sci-News.

Lý do chính là các vật thể này đều rất lạnh và nhỏ bé, trọng lực bề mặt rất yếu, không đủ sức để giữ một bầu khí quyển lâu dài.

Nhưng thiên thể (612533) 2002 XV93 là ngoại lệ. Nó chỉ có đường kính khoảng 500 km, nhỏ hơn rất nhiều so với đường kính 2.377 km của Sao Diêm Vương.

Các nhà thiên văn phát hiện 2002 XV93 khi nó đi ngang một ngôi sao theo hướng nhìn từ Trái Đất.

“Khi ngôi sao biến mất sau 2002 XV93, nó mờ dần, cho thấy ánh sáng đang bị suy giảm khi đi qua bầu khí quyển mỏng" - các tác giả giải thích.

Các tính toán của họ cho thấy rằng một bầu khí quyển như vậy sẽ tan biến trong vòng chưa đầy 1.000 năm nếu không được bổ sung bằng cách nào đó.

Điều đó chứng minh nó đã được hình thành - hoặc được bổ sung - trong thời gian tương đối gần đây.

Tuy nhiên, quan sát từ kính viễn vọng không gian James Webb không cho thấy dấu hiệu của khí đóng băng, thứ có thể thăng hoa để tạo nên bầu khí quyển tạm thời.

Như vậy, phải có một sự kiện nào đó đưa khí đóng băng lên bề mặt thiên thể, hoặc giải phóng các chất bay hơi đang ở dạng lỏng sâu bên dưới bề mặt thiên thể.

Một khả năng khác là một sao chổi đã va chạm với 2002 XV93, giải phóng khí tạo thành một bầu khí quyển tạm thời.

Các nhà khoa học sẽ cần quan sát thêm để tìm ra câu trả lời cuối cùng. Tuy nhiên dù câu trả lời là gì, bầu khí quyển "bất khả thi" của thiên thể này đã thách thức các lý thuyết hiện tại, cho thấy thế giới ở khu vực Sao Diêm Vương trú ngụ còn rất nhiều bí ẩn chờ được khám phá.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.

Tin liên quan

Vật thể 170.000 năm mới hiện ra một lần “tái xuất” ở bầu trời phương Nam

Vật thể 170.000 năm mới hiện ra một lần “tái xuất” ở bầu trời phương Nam

(NLĐO) - Vật thể màu xanh sáng rực C/2025 R3 PanSTARRS đã "sống khỏe" sau khi vượt qua điểm cận nhật và lộ diện một lần nữa trên bầu trời Trái Đất.

“Thuyền ma” ngàn năm xuất hiện giữa thủ đô Na Uy

(NLĐO) - 1.100 đinh tán sắt lộ ra ngay giữa khu di tích hoàng gia Oslo tại Na Uy đã tiết lộ thứ thực sự nằm bên dưới là một "thuyền ma".

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ sao chổi Halley

(NLĐO) - Mưa sao băng Eta Aquarids sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7-5.

sao Diêm vương thiên thể Plutino Tiểu Diêm Vương Tinh 2002 XV93
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo