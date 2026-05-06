Khoa học

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ sao chổi Halley

Anh Thư

(NLĐO) - Mưa sao băng Eta Aquarids sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7-5.

Theo trang theo dõi thiên văn Time and Date, có thể có đến 50 ngôi sao băng lướt qua bầu trời Trái Đất mỗi giờ trong đêm cực đại của mưa sao băng Eta Aquarids. Trận mưa sao băng này đã bắt đầu rơi vào ngày 19-4, đạt cực đại từ ngày 5 hoặc 6-5 tùy theo múi giờ.

Tại Việt Nam, giai đoạn cực đại của Eta Aquarids rơi vào đêm ngày 6, rạng sáng 7-5. Sau đó những ngôi sao băng sẽ rơi thưa thớt dần và hoàn toàn biến mất sau ngày 28-5.

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ sao chổi Halley - Ảnh 1.

Mưa sao băng rơi xuống Vườn Quốc gia Joshua Tree ở Mỹ - Ảnh: NASA

Mưa sao băng Eta Aquarids được đặt tên theo ngôi sao Eta Aquarii của chòm sao Bảo Bình (Aquarius), cũng là nơi mà các ngôi sao băng trông như đang bắt nguồn trên bầu trời.

Trên thực tế, nguồn gốc của trận mưa sao băng này là sao chổi 1P Halley, gọi tắt là Halley.

Sao chổi Halley mất 76 năm để quay quanh Mặt Trời, nhưng mỗi năm Trái Đất lại băng ngang chiếc đuôi đá bụi của nó 2 lần, khiến các mảnh vụn lao vào bầu khí quyển và bốc cháy, tạo nên mưa sao băng Eta Aquarids và Orionids (tháng 10 - đầu tháng 11).

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ sao chổi Halley - Ảnh 2.

Vị trí mà sao băng Eta Aquarids bắt nguồn trên bầu trời (vòng tròn màu vàng) theo góc nhìn từ TPHCM - Ảnh: TIME AND DATE

Theo NASA, sao băng Eta Aquarids nổi tiếng với tốc độ cực nhanh, di chuyển với vận tốc khoảng 65,4 km/giây trong khí quyển Trái Đất.

Những sao băng nhanh có thể để lại những vệt sáng kéo dài từ vài giây đến vài phút. Với 50 ngôi sao băng mỗi giờ trong đêm cực đại, Eta Aquarids là một trận mưa sao băng khá lớn.

Mưa sao băng Eta Aquarids có thể quan sát được ở cả bán cầu Bắc và Nam, đặc biệt là vào những giờ trước bình minh, trong đó người quan sát từ bán cầu Nam sẽ thấy được nhiều sao băng nhất.

Để quan sát mưa sao băng Eta Aquarids, hãy tìm một khu vực cách xa ánh đèn thành phố hoặc đèn đường, để mắt làm quen với bóng tối ít nhất 15-20 phút và hướng mắt về phía chòm sao Bảo Bình.

"Thuyền ma" ngàn năm xuất hiện giữa thủ đô Na Uy

(NLĐO) - 1.100 đinh tán sắt lộ ra ngay giữa khu di tích hoàng gia Oslo tại Na Uy đã tiết lộ thứ thực sự nằm bên dưới là một "thuyền ma".

Vật thể 170.000 năm mới hiện ra một lần "tái xuất" ở bầu trời phương Nam

(NLĐO) - Vật thể màu xanh sáng rực C/2025 R3 PanSTARRS đã "sống khỏe" sau khi vượt qua điểm cận nhật và lộ diện một lần nữa trên bầu trời Trái Đất.

Hành tinh có sự sống: "Dấu ấn" mới lộ diện

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra cách hoàn toàn mới để xác định các hành tinh có sự sống.

