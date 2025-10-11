Bớt "nỗi lo" với 120 xe buýt sau vụ tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08), nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách đều xuất phát từ thiếu quan sát, xe di chuyển vào "điểm mù".

120 xe buýt được lắp đặt gương cầu lồi.

Mới đây, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) phối hợp Công an xã Bà Điểm và Ban Giám đốc Bến xe An Sương tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải về các quy định khi tham gia giao thông.

Sau đó, 13 doanh nghiệp với hơn 120 xe buýt đã tiến hành lắp đặt gương cầu lồi giúp lái xe quan sát được tốt hơn, đặc biệt là "điểm mù". Ngoài ra, các doanh nghiệp tại Bến xe An Sương cũng cam kết tiến hành lắp đặt gương cầu lồi cho các phương tiện.

Đại diện PC08 cho biết lắp đặt gương cầu lồi camera lùi, camera bên hông xe có thể quan sát từ mọi phía, hạn chế tai nạn giao thông do "điểm mù".

Như đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 10-10, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) chạy trên đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 trước đây), hướng về ngã tư An Sương. Khi còn cách ngã tư An Sương khoảng 600 m thì xe bất ngờ va chạm với xe máy biển số TP HCM do cô gái điều khiển.

Tai nạn khiến cô gái ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên T. (18 tuổi), đang là sinh viên năm nhất một trường đại học ở TP HCM. Theo nhân chứng, thời điểm trên T. mang balo, vừa mới từ trường học trở về.

Bước đầu xác định nguyên nhân là do T. điều khiển xe máy chuyển hướng vào đúng "điểm mù" của xe buýt.

PC08 khuyến khích các doanh nghiệp vận tải ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, giám sát tốc độ, hành trình, thời gian lái xe liên tục, giúp ngăn ngừa vi phạm từ sớm – từ xa.



