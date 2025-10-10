Nhiều tai nạn liên quan đến phụ nữ, CSGT TP HCM đưa ra cảnh báo

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Sau vụ "nữ sinh viên năm nhất đại học tử vong" vào trưa 10-10, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) vừa đưa ra cảnh báo về tai nạn giao thông.

Hiện trường tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong.

10 tháng đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Đội CSGT An Sương (như tuyến đường Đỗ Mười, Lê Quang Đạo,...) đã giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua công tác điều tra, đa số cho thấy tai nạn giao thông gần đây đều xuất phát từ các nguyên nhân như chuyển hướng, tránh vượt sai quy định, không chú ý quan sát; đi sai phần đường, làn đường; vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ,...

Trong đó, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các giao lộ, nạn nhân là nữ có kỹ năng phản xạ, xử lý tình huống kém, đặc biệt thường di chuyển vào "điểm mù" của các xe khách, xe tải và xe đầu kéo.

Điển hình như trưa 10-10, tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Thị Trên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy khiến nữ sinh viên tử vong.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, cần giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu...

Như đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 10-10, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) chạy trên đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 trước đây), hướng về ngã tư An Sương. Khi còn cách ngã tư An Sương khoảng 600 m thì xe bất ngờ va chạm với xe máy biển số TP HCM do cô gái điều khiển.

Tai nạn khiến cô gái ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Bước đầu xác định cô gái tên T. (18 tuổi), đang là sinh viên năm nhất một trường đại học ở TP HCM. Theo nhân chứng, thời điểm trên T. mang balo, vừa mới từ trường học trở về.