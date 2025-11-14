HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

BTV Hoài Anh bị giả mạo Facebook tick xanh

Lê Tỉnh

(NLĐO) - BTV Hoài Anh lo ngại nếu lượng người theo dõi tài khoản giả mạo tiếp tục tăng, nhiều người sẽ nhầm lẫn với tài khoản chính chủ, ảnh hưởng uy tín chị

Tối 14-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, biên tập viên (BTV) Nguyễn Hoài Anh, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), cho biết hiện nay, nhiều tài khoản đã giả mạo Facebook của chị trên mạng xã hội, trong đó có cả tài khoản mạo danh được cấp tích xanh.

Theo BTV Hoài Anh, lượng người theo dõi (follow) tài khoản giả mạo này tăng nhanh chóng. Cách đây 1 tuần, tài khoản đó chỉ có khoảng 1.000–2.000 người theo dõi nhưng hiện đã lên tới 11.000.

BTV Hoài Anh lo ngại nếu lượng follow tiếp tục tăng, nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa tài khoản giả mạo và tài khoản chính chủ, ảnh hưởng không ít đến uy tín cá nhân chị.

“Gần đây, nhiều BTV của nhà đài cũng gặp tình trạng tương tự" - BTV Hoài Anh cho hay. Chị đang kêu gọi mọi người cùng báo cáo tài khoản giả mạo này.

Hoài Anh được nhiều người biết đến là nữ BTV hiếm hoi nói giọng miền Nam dẫn bản tin Thời sự 19 giờ của VTV. Chị sở hữu chất giọng truyền cảm, ngọt ngào, cách xử lý tình huống duyên dáng, khéo léo.

MC Hoài Anh VTV bị giả mạo Facebook tick xanh - Ảnh 1.

BTV Hoài Anh cảnh báo về tài khoản giả mạo có tích xanh

Theo ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty TNHH OneAds Digital, để Facebook được tích xanh không khó, chỉ cần thông qua dịch vụ, chỉ mất vài triệu đồng. “Nhiều người vẫn lầm tưởng Facebook tích xanh đồng nghĩa với uy tín tài khoản. Thực tế, tích xanh không còn đảm bảo uy tín tuyệt đố" - ông nhận xét.

Theo ghi nhận, trên nền tảng Facebook, dịch vụ nâng cấp Fanpage hoặc trang cá nhân lên tích xanh được giới thiệu công khai với giá chỉ 2-3 triệu đồng, thời gian hoàn tất khoảng 15-30 phút, phí duy trì hơn 200.000 đồng/tháng. 

Ngoài ra, các dịch vụ này còn có thể nhận tăng lượt bình luận, chia sẻ, lượt xem và người theo dõi trên Fanpage hoặc trang cá nhân.

Trước đó, trả lời phóng viên về việc những Fanpage giả mạo vẫn được cấp tích xanh, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho hay tick xanh là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh; không phải cứ có tick xanh là Fanpage hay trang cá nhân ấy uy tín. 

Meta cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ nhiều bên và khuyến nghị người dùng, doanh nghiệp nên tận dụng các công cụ hỗ trợ có sẵn trên Facebook để xử lý các vấn đề liên quan việc lừa đảo, giả mạo. Ngoài ra, nền tảng này cũng đã mở một kênh riêng dành cho cộng đồng Việt Nam trên Facebook nhằm tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh chính sách phù hợp.

“Tạm thời, người dùng và doanh nghiệp nên sử dụng các công cụ sẵn có trên Facebook để xử lý những vấn đề đang gặp phải, như vậy sẽ hiệu quả hơn” - ông Khôi Lê nói.

Tin liên quan

Cần quy định ngăn chặn dùng AI bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng

Cần quy định ngăn chặn dùng AI bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng

(NLĐO)- Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung các quy định để tăng cường quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Meta nói về trang Facebook giả mạo nhưng vẫn có tick xanh

(NLĐO) - Người dùng đang nhầm lẫn về tick xanh. Đây là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, không phải cứ có tick xanh là fanpage uy tín.

Quốc Trường, Lý Hải bị AI giả mạo để lừa đảo

(NLĐO) - Quốc Trường cho biết không hợp tác với những tổ chức cờ bạc trên mạng, trong khi Lý Hải khẳng định không tổ chức tuyển dụng việc làm tại nhà

biên tập viên trang cá nhân Đài Truyền hình Việt Nam facebook giả mạo VTV mạng xã hội Hoài Anh
