AI 365

Cần quy định ngăn chặn dùng AI bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung các quy định để tăng cường quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Sáng 31-10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trình Quốc hội dự án Luật An ninh mạng.

Cần quy định ngăn chặn dùng AI bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng - Ảnh 1.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày tờ trình sáng 31-10. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết dự thảo Luật An ninh mạng gồm 9 chương, 58 điều, trong đó có 30 điều khoản kế thừa của Luật An ninh mạng năm 2018, 16 điều khoản kế thừa của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; 9 điều khoản hợp nhất và bổ sung 3 điều khoản mới.

Điều 9 của dự thảo luật đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. Trong đó, nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

Nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống, vu cáo sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác…

Dự thảo luật cũng quy định cấm sử dụng không gian mạng để tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tư.

Một số hành vi khác cũng bị cấm như: Sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; tuyên truyền văn hóa phẩm dâm ô, đồi trụy; kích động, cổ xúy bạo lực, lối sống trụy lạc, lệch chuẩn, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet…

Dự thảo luật cũng quy định cấm thực hiện tấn công mạng; khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin.

Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết Ủy ban đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị không quy định lại các hành vi đã có trong Bộ luật Hình sự.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị ngoài việc bảo vệ trẻ em, cần bổ sung đối tượng bảo vệ là những người yếu thế như người cao tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

