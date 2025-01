Anh trai Hùng Huỳnh bị oan

Mới đây, Công ty Luật TNHH Senlaw (đại diện pháp lý của Huỳnh Huỳnh) đã đưa ra thông báo "Chẳng thể nhắm mắt" hoàn toàn không sao chép từ MV "Standing next to you" của BigHit Music" .

Theo đó, kết luận này được đưa ra dựa trên kết luận giám định chuyên môn số 01/2025/KLGĐ-TTGĐ của Trung tâm Giám định Cục Bản quyền tác giả.

Trung Tâm Giám định cùng Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả tại Quyết định 08/QĐ-TTGĐ gồm các đại diện từ Hội nhạc sĩ Việt Nam, Phòng Quản lý & Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan; Cục Bản quyền tác giả, và các nhạc sĩ, đạo diễn đã kết luận: "Không có sự sao chép giữa Bản ghi âm, ghi hình "Chẳng thể nhắm mắt" của chủ sở hữu là ông Huỳnh Hoàng Hùng và Bản ghi âm, ghi hình "Standing next to you" của Công ty BIGHIT MUSIC CO., LTD".

MV "Chẳng thể nhắm mắt" được thực hiện bởi đạo diễn Ứng Duy Kiên, ê-kip sản xuất Film55 Production và Hùng Huỳnh, trên cơ sở bài hát cùng tên do nhạc sĩ Trung Trần (Trần Chí Trung) sáng tác, âm nhạc do Kewtiie (Đinh Minh Hiếu) sản xuất.

Kết luận từ Trung tâm Giám định Cục Bản quyền Tác giả "Không thể nhắm mắt" của Hùng Huỳnh không đạo nhái

Như vậy, MV "Chẳng thể nhắm mắt" và cá nhân Hùng Huỳnh không vi phạm bất kỳ quyền tác giả và quyền liên quan nào đối với MV "Standing next to you" như các quyền đặt tên, đứng tên, làm tác phẩm phái sinh, sao chép, công bố, hay bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và các quy định liên quan.

"Senlaw cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ Hùng Huỳnh trước mọi cáo buộc sai lệch và kêu gọi các bên liên quan hành động trên tinh thần thiện chí, vì sự phát triển bền vững của nghệ thuật và văn hóa Việt Nam" - đại diện của Senlaw chia sẻ.

Cuối cùng Hùng Huỳnh cũng được giải oan

Vừa debut với "Chẳng thể nhắm mắt", anh trai Hùng Huỳnh nhận về sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Đến mức, Hùnh Huỳnh quyết định gỡ MV vừa phát hành khỏi kênh YouTube.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Hùng Huỳnh đã có thể giải oan. MV "Chẳng thể nhắm mắt" sẽ xuất hiện trở lại trên kênh YouTube.

Chia sẻ về biến cố lần này, Hùnh Huỳnh khẳng định "đây là những trải nghiệm vô giá. Có đau thương nhưng cũng là bài học để bản thân Hùng Huỳnh có thể trưởng thành hơn với những quyết tâm cao hơn cho con đường nghệ thuật của mình".