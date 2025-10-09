Bức sơn mài nhận thưởng 500 triệu đồng từ UOB Painting of the year 2025

Bức sơn mài về người nhập cư của Cao Văn Thục

Nghệ sĩ Cao Văn Thục với tác phẩm được trao giải tại UOB Paiting of the year 2025

Tác phẩm "Gắn kết tạm thời" được sáng tác bằng chất liệu sơn mài và kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm. Tác phẩm thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của người nghệ sĩ 30 tuổi dành cho tầng lớp lao động, đồng thời khắc họa những thân phận bị dịch chuyển trong cuộc sống mưu sinh, tinh thần đoàn kết của con người và quá trình đô thị hóa ở những thành phố lớn, thông qua qua lăng kính chất liệu và kỹ thuật đương đại.

Nghệ sĩ Cao Văn Thục sẽ nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Tác phẩm của anh sẽ tiếp tục tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan để giành giải thưởng danh khu vực Đông Nam Á 2025, dự kiến sẽ được công bố tại lễ trao giải được tổ chức vào tháng 11 ở Singapore.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: "Tác phẩm của nghệ sĩ Cao Văn Thục là một sự phản chiếu mạnh mẽ về đời sống của những người lao động bình dị và những chuyển mình của xã hội đương đại. Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục chứng kiến niềm đam mê và sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ, những người đang góp phần làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật tại Việt Nam thông qua cuộc thi nghệ thuật tiêu biểu này của chúng tôi".

Ông Victor Ngo nói thêm, cuộc thi UOB Painting of the year (POY) là một phần quan trọng trong nỗ lực trách nhiệm xã hội dài hạn nhằm nuôi dưỡng các tài năng nghệ thuật. "Không chỉ tôn vinh tài năng cá nhân, chúng tôi còn hướng đến xây dựng một hệ sinh thái nghệ thuật sôi động và bền vững tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Thông qua việc tạo nên một sân chơi cho cả nghệ sĩ trẻ và các tên tuổi đã thành danh, chúng tôi mang các tác phẩm của họ đến với khán giả toàn cầu, qua đó lan tỏa sự hiện diện của nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế" - ông nói.

Giải thưởng UOB Painting of the year tôn vinh tài năng nghệ thuật

(Đứng thứ 8 từ trái sang) Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam cùng Ban giám khảo và các nghệ sĩ đạt giải ở hai hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng của cuộc thi UOB Painting of the Year năm 2025 tại Việt Nam

Cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam là một phần trong chương trình nghệ thuật thường niên tiêu biểu của UOB, khởi động từ năm 1982 nhằm tìm kiếm và phát triển các tài năng nghệ thuật trong khu vực. UOB POY là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời nhất tại Singapore và là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất tại Đông Nam Á. Năm nay đánh dấu lần thứ ba cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Cao Văn Thục chia sẻ: "Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp lặng lẽ và nghị lực bền bỉ của những người lao động nhập cư với sự tôn trọng sâu sắc qua tác phẩm 'Gắn kết tạm thời'. Bức tranh cũng là lời nhắc về những khoảng cách xã hội vẫn tồn tại trong đời sống đô thị, đặc biệt với những người từ vùng sâu vùng xa lên thành phố kiếm sống.

Sự thiếu kết nối cộng đồng dễ dẫn đến cảm giác cô lập và phân tầng xã hội. Tôi hi vọng tác phẩm này có thể truyền cảm hứng để mọi người suy ngẫm và góp phần thu hẹp những khoảng cách đó, hướng đến một thành phố phát triển hài hòa, dựa trên sự thấu hiểu, bao dung và đồng cảm".

Tác phẩm "Gắn kết tạm thời" của nghệ sĩ Cao Văn Thục đạt giải thưởng UOB Painting of the Year năm 2025 (Việt Nam), hạng mục Nghệ sĩ Thành danh

Ở hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần – 53 tuổi đến từ Bình Thuận – đã giành giải Nghệ sĩ Triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam) với tác phẩm đầu tay mang tên "Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)". Được thể hiện bằng chất liệu acrylic trên vải bố, tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (thiết bị phá rung tim) đã được cấy ghép vào cơ thể ông suốt một thập kỷ qua.

Thiết bị kết nối trực tiếp với tim, trở thành một "cây mẹ" mang tính biểu tượng bén rễ trong ông – khơi gợi những câu hỏi về bản sắc và định nghĩa của con người trong thời đại mà công nghệ y học ngày càng kéo dài sự sống.