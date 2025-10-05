Giải thưởng Tinh Hoa Việt: Tôn vinh giá trị văn hoá và nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới

Giải thưởng Tinh Hoa Việt: tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa Việt!

Hội đồng Giám khảo của giải thưởng Tinh hoa Việt

Giải thưởng Tinh Hoa Việt do Báo Đại Đoàn Kết (Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp cùng công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo ZOA tổ chức, hướng đến việc tôn vinh, lan tỏa và bảo tồn các giá trị văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Tham dự buổi họp công bố giải thưởng, diễn viên Midu chia sẻ sự bất ngờ khi được nhà sản xuất tin tưởng và lựa chọn cô là một nhiều Đại sứ Tinh hoa của Giải thưởng.

"Ở vai trò là Đại sứ, tôi sẽ dùng sức lan toả của mình để những kỳ vọng và thông điệp của ban tổ chức đến gần hơn với khán giả quan tâm đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Trách nhiệm của một Đại sứ là rất lớn và tôi hy vọng mình có thể đóng góp một phần nhỏ giúp giải thưởng ý nghĩa này toả sáng hơn" - Midu chia sẻ.

Thanh Tùng (Tùng Cedrus), thành viên nhóm DTAP tiết lộ Tinh Hoa Việt là giải thưởng tiếp thêm động lực cho những người trẻ nghiên cứu về giá trị của văn hoá và nghệ thuật dân gian độc bản của Việt Nam mình. "Âm thanh và giai điệu của nhạc cụ dân tộc là vũ khí rất mạnh của âm nhạc Việt Nam khi bước ra thị trường quốc tế và giúp những người làm nhạc như chúng tôi tự tin hơn rất nhiều", chia sẻ ấn tượng của thành viên nhóm sản xuất âm nhạc đứng đằng sau sự thành công của những ca khúc đình đám như See Tình, Vũ Trụ Có Anh, Máu Đỏ Da Vàng,...

Đại sứ Tinh Hoa của giải thưởng Tinh hoa Việt

Bày tỏ về sức lan toả của những bài hát Việt trong thời gian gần đây trên thị trường quốc tế, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có lời khen: "Trong thời gian gần đây, những cái tên trẻ như là Hoàng Thuỳ Linh, Hoà Minzy hay Phương Mỹ Chi hễ cứ động vào văn hoá và bản sắc Việt là thành công rực rỡ.

DTAP cũng đang làm tốt và tiếp nối chuỗi âm nhạc mang màu sắc dân tộc. Đức Phúc cũng vừa có chiến thắng rất ngoạn mục và đáng tự hào trên thị trường quốc tế.

Chính vì vậy, tôi và nhạc sĩ Huy Tuấn - hai mác xít âm nhạc trong hội đồng giám khảo của giải thưởng, chúng tôi dám khẳng định rằng mình có thể tôn vinh bản sắc Việt một cách trẻ trung, hiện đại và toàn cầu nhất. Hãy cứ làm cho sự sáng tạo của chúng ta có ý nghĩa hơn".

Giải thưởng Tinh Hoa Việt có gì?

Diễn viên “Tử chiến trên không” - Ray Nguyễn & Bảo Định

Giải thưởng Tinh Hoa Việt gồm ba hạng mục chính:

Hạng mục Tinh Hoa Âm Nhạc vinh danh những cá nhân và sản phẩm xuất sắc trong âm nhạc Việt, bao gồm Bài hát của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Nhà sản xuất âm nhạc của năm, Ca sĩ của năm, MV của năm và Chương trình biểu diễn của năm.

Hạng mục Tinh Hoa Nghệ Thuật Đa Lĩnh Vực tôn vinh các tác phẩm và công trình tiêu biểu trong lĩnh vực Văn học, Mỹ thuật, Điện ảnh, Sân khấu, Bảo tồn Di sản Văn hoá Nghệ thuật, Tinh hoa Sáng tạo và Lan toả Văn hoá Việt.

Diễn viên Midu

Cuối cùng, hạng mục Giải thưởng Đặc biệt là Tinh Hoa Cống Hiến được dành cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp to lớn trong việc gìn giữ và phát triển giá trị văn hoá dân tộc.

Ban tổ chức chia sẻ "Mỗi hạng mục đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, phản ánh đúng tinh thần "cân bằng giữa truyền thống và đương đại" - nơi giá trị Việt được giữ gìn, kế thừa và phát triển qua góc nhìn sáng tạo của những người làm nghệ thuật hôm nay".