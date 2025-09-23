HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bức xúc trước clip 38 giây ghi lại cảnh 5 ô tô nối đuôi nhau vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 51

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Một đoạn clip ghi lại cảnh 5 ô tô thản nhiên vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phú Mỹ, TP HCM) khiến dư luận bức xúc

Ngày 23-9, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP HCM) đã tiếp nhận thông tin việc dòng xe ô tô nối đuôi nhau vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 51 và đang rà soát, trích xuất dữ liệu để xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 30 giây từ camera hành trình của một chiếc ô tô khác ghi lại cảnh nhiều chiếc ô tô nối đuôi nhau vượt đèn đỏ tại Km 38+200, khu phố Phước Hưng, phường Phú Mỹ (TP HCM). Địa điểm này nằm trên hướng từ phường Vũng Tàu đi Đồng Nai, ngay ngã ba giao giữa Quốc lộ 51 và đường vào Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A.

CLIP: 5 ô tô nối đuôi nhau vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 51

Theo clip, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 20-9, khi đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, 5 ô tô vẫn nối đuôi nhau lao qua ngã ba trước sự ngơ ngác của nhiều người. Thời điểm này, nhiều người đi bộ đang băng qua đường buộc phải dừng lại. Hình ảnh cho thấy khu vực giao lộ có gắn camera giám sát giao thông.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã nhận nhiều bình luận bức xúc, bởi đây là tuyến đường huyết mạch nối TP HCM với Đồng Nai, thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

