CLIP: Ô tô 16 chỗ cháy trơ khung trên quốc lộ 51 khi đang hướng về Vũng Tàu

Ngày 31-8, một ô tô loại 16 chỗ bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn gần cổng chào Bà Rịa (phường Long Hương, TP HCM), hướng từ Phú Mỹ đi Vũng Tàu.

CLIP ghi lại cảnh chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội

Theo nhân chứng, khi phát hiện sự cố, tài xế đã kịp đánh lái đưa xe vào sát lề đường bên phải. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, khói đen bốc cao khiến nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực hoảng sợ, di chuyển chậm lại. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để triển khai công tác chữa cháy. Đám cháy được khống chế ngay sau đó, tuy nhiên do lửa cháy nhanh, chiếc ô tô bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.