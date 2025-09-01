Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9

Thái Phương

(NLĐO) - Dịp lễ 2-9, nhiều du khách cũng chọn thưởng thức buffet chay ở các khách sạn 4-5 sao tại TP HCM.

Trong những ngày nghỉ lễ 2-9, tại TP HCM, nhiều người dân và du khách tìm đến các khách sạn 4-5 sao để thưởng thức buffet chay, với hàng chục món ngon hấp dẫn.

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 1.

Tại khách sạn Viễn Đông (đường Phạm Ngũ Lão, TP HCM), thực khách có thể thưởng thức buffet chay trong những ngày nghỉ lễ 2-9 và xuyên suốt tháng 7 âm lịch. Có hơn 50 món thuần chay đặc sắc của Việt Nam và nhiều quốc gia chờ người dân và du khách tới trải nghiệm.

Rất nhiều món chay hấp dẫn chờ thực khách thưởng thức trong mùa Vu lan

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 2.

Trong suốt tháng Bảy âm lịch, buffet chay phục vụ hai khung giờ cố định: buổi trưa và buổi tối, với giá 189.000 đồng một vé. Khách đặt trước một ngày sẽ được giảm 10% giá vé. Bà Nguyễn Thị Kim Trang, Phó Giám đốc khách sạn Viễn Đông, cho biết thực đơn được thay đổi luân phiên, để mỗi lần khách ghé thưởng thức đều có trải nghiệm mới mẻ. Đồ ăn chay ngày càng được người dân và du khách lựa chọn vì tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh, không chỉ trong mùa vu lan.

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 3.
Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 4.

Thực khách có thể khai vị bằng cải mầm bóp thấu lúa mạch thanh mát, gỏi cuốn mít non đậu hủ chay hay gỏi bông súng phù trúc...

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 5.
Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 6.
Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 7.

Các món chính đậm đà tại Khách sạn Viễn Đông như bún riêu chay, cơm tấm sườn bì chả chay, bánh xèo, cà ri kiểu Nhật thơm ngon đậm đà, mì Udon xào nấm và rau củ hay trứng vịt vân mây hấp dẫn...

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 8.
Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 9.
Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 10.

 Chị Hồng Hạnh (ngụ xã Bình Chánh, TP HCM) cho biết mức giá 189.000 đồng/vé cho buffet 50 món ăn là hợp lý, chị đặc biệt thích món bún riêu chay, cơm tấm ở khách sạn Viễn Đông. "Mùi vị rất đặc trưng, nước dùng vừa miệng, đậm đà. Tôi định rủ bạn bè trở lại ăn chay trong tháng 7 này" - chị Hạnh nói.

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 11.

Tại khách sạn Rex (phường Sài Gòn, TP HCM), trong tháng 7 âm lịch, tiệc buffet chay với hơn 100 món do Chay Garden phối hợp cùng khách sạn này tổ chức cũng thu hút sự quan tâm của nhiều thực khách

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 12.
Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 13.
Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 14.

Thực đơn buffet hơn 100 món sẽ phục vụ xuyên suốt, thay đổi theo tuần. Bên cạnh các món chay sáng tạo, nhiều món truyền thống quen thuộc như phở, bánh xèo, bánh khọt, gỏi bông điên điển, canh chua Nam bộ… được nâng tầm, trở thành điểm nhấn trong mùa lễ vu lan.


Tin liên quan

Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

(NLĐO) – Nhiều khách du lịch có nhu cầu lớn về làm đẹp, thẩm mỹ, nâng cao sức khỏe tạo cơ hội cho du lịch y tế - sức khỏe ở TP HCM bứt phá.

Một ngày làm nghệ nhân gốm: Trải nghiệm du lịch độc đáo tại Phường Sài Gòn

Hành trình “Sài Gòn Chào Ngày Mới” mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo với workshop làm gốm giữa trung tâm Sài Gòn.

Gia Lai quy hoạch “siêu dự án” du lịch sinh thái rộng 6.300 ha

(NLĐO) - Với quy mô 6.300 ha, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – văn hóa – nghỉ dưỡng.

du lịch buffet chay khách sạn viễn đông Khách sạn Rex dịp lễ 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo