Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9

Trong những ngày nghỉ lễ 2-9, tại TP HCM, nhiều người dân và du khách tìm đến các khách sạn 4-5 sao để thưởng thức buffet chay, với hàng chục món ngon hấp dẫn.
Rất nhiều món chay hấp dẫn chờ thực khách thưởng thức trong mùa Vu lan
Thực khách có thể khai vị bằng cải mầm bóp thấu lúa mạch thanh mát, gỏi cuốn mít non đậu hủ chay hay gỏi bông súng phù trúc...
Các món chính đậm đà tại Khách sạn Viễn Đông như bún riêu chay, cơm tấm sườn bì chả chay, bánh xèo, cà ri kiểu Nhật thơm ngon đậm đà, mì Udon xào nấm và rau củ hay trứng vịt vân mây hấp dẫn...
Chị Hồng Hạnh (ngụ xã Bình Chánh, TP HCM) cho biết mức giá 189.000 đồng/vé cho buffet 50 món ăn là hợp lý, chị đặc biệt thích món bún riêu chay, cơm tấm ở khách sạn Viễn Đông. "Mùi vị rất đặc trưng, nước dùng vừa miệng, đậm đà. Tôi định rủ bạn bè trở lại ăn chay trong tháng 7 này" - chị Hạnh nói.
Thực đơn buffet hơn 100 món sẽ phục vụ xuyên suốt, thay đổi theo tuần. Bên cạnh các món chay sáng tạo, nhiều món truyền thống quen thuộc như phở, bánh xèo, bánh khọt, gỏi bông điên điển, canh chua Nam bộ… được nâng tầm, trở thành điểm nhấn trong mùa lễ vu lan.
Bình luận (0)