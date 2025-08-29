Một ngày làm nghệ nhân gốm: Trải nghiệm du lịch độc đáo tại Phường Sài Gòn

Sáng ngày 29-8-2025, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo phường Sài Gòn và các đại biểu đã có một trải nghiệm đáng nhớ với hành trình "Sài Gòn Chào Ngày Mới". Hành trình là chuyến du ngoạn đặc biệt, dẫn lối khám phá vẻ đẹp dịu dàng của thành phố và kết thúc bằng một trải nghiệm sáng tạo vô cùng ý nghĩa.

Điểm nhấn văn hóa tại Không Gian Gốm Bát Tràng

Ngày mới bắt đầu với một bữa sáng kiểu Pháp tại khách sạn Continental, chuyến Waterbus lướt nhẹ trên dòng sông Sài Gòn. Sau đó di chuyển đến địa điểm làm gốm ở Không Gian Gốm Bát Tràng số 89 Pasteur, (Quận 1 cũ) TP HCM, một nơi đặc biệt nằm ngay giữa trung tâm Sài Gòn, một không gian yên tĩnh nơi các tác phẩm gốm sứ tinh xảo mang đến cho khách hàng cảm giác bình yên.

Tại không gian này, mọi âm thanh ồn ào của phố thị dường như tan biến. Bởi không chỉ là một cửa hàng trưng bày mà còn là một xưởng gốm thu nhỏ, nơi lưu giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Đoàn công tác tham quan xưởng gốm thu nhỏ và trực tiếp tham gia một workshop làm gốm. Các nhân viên tại đây đã tận tình hướng dẫn từng bước cơ bản, từ cách nhào đất, đặt đất lên bàn xoay cho đến thao tác nắn vuốt, tạo hình. Họ không chỉ là những người hướng dẫn mà còn là những người kể chuyện, giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa và sự phức tạp của nghề gốm truyền thống.

Thành viên đoàn được trải nghiệm xoay và tạo hình gốm như nghệ nhân thực thụ

Trải nghiệm "một ngày làm nghệ nhân gốm" tại đây đã thực sự mang lại một cảm giác khó tả đối với các đại biểu tham dự. Tham gia vào một buổi workshop làm gốm, được những người gần gốm nhất hướng dẫn từng bước cơ bản. Sự nhiệt tình và am hiểu của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người tham gia.

Trải nghiệm tạo hình gốm khó quên

Khoảnh khắc thú vị nhất chính là khi các đại biểu tự tay ngồi vào bàn xoay, đối mặt với một khối đất sét. Dưới bàn tay, khối đất từ từ biến đổi, từ một hình thù thô sơ trở thành một chiếc bát, một chiếc lọ nhỏ hay một tác phẩm mang dấu ấn cá nhân độc đáo. Đây là một trải nghiệm đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy niềm vui, sự bất ngờ và thành tựu. Việc tự tay chế tác một sản phẩm không chỉ mang lại cảm giác được sáng tạo mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn.

Tiếp nối hành trình sáng tạo, các đại biểu không chỉ được thử sức với bàn xoay mà còn tham gia hoạt động vẽ tranh lên đĩa gốm thô. Tại đây, mỗi người được tự do thể hiện sự sáng tạo và cá tính nghệ thuật, biến những chiếc đĩa thô sơ ban đầu thành tác phẩm đầy màu sắc. Hoạt động này không chỉ khơi gợi niềm đam mê trang trí mà còn mang đến những món quà kỷ niệm độc đáo, được tự tay làm ra, gói trọn cảm xúc và dấu ấn riêng của chuyến đi "Sài Gòn Chào Ngày Mới" đầy ý nghĩa.

Hành trình “Sài Gòn Chào Ngày Mới” với điểm dừng chân tại “làng gốm thu nhỏ” Không Gian Gốm Bát Tràng - số 89 Pasteur, (Quận 1 cũ) TP HCM

Một trong những điểm đặc biệt của trải nghiệm này là sau khi hoàn thành sản phẩm thô, khách mời có thể gửi lại để được tô men và nung thành phẩm hoàn chỉnh. Quá trình này sẽ biến khối đất sét vô hồn trở thành một tác phẩm gốm sứ hoàn chỉnh, bền đẹp mãi với thời gian.

Ý nghĩa văn hóa và xã hội

Trải nghiệm làm gốm tại Không Gian Gốm Bát Tràng không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí. Đối với các đại biểu, đây còn là một cơ hội để kết nối với văn hóa truyền thống của dân tộc một cách trực quan và sâu sắc nhất.

Hoạt động này cho thấy rằng, giữa một thành phố hiện đại và hội nhập, những giá trị cốt lõi, những nghề thủ công truyền thống vẫn có một vị trí vững chắc. Quá khứ không hề cũ kỹ, xa lạ mà nó gần gũi và còn là một phần của hiện tại và tương lai.

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm sau khi trải nghiệm hoạt động làm gốm

Đây là một mô hình du lịch văn hóa độc đáo, kết hợp giữa việc khám phá di sản đô thị và trải nghiệm nghệ thuật thủ công. Nó mở ra một hướng đi mới cho ngành du lịch thành phố, không chỉ thu hút du khách bởi sự năng động mà còn bởi chiều sâu văn hóa. Hoạt động này một lần nữa khẳng định vị thế của gốm Bát Tràng là một di sản sống, một biểu tượng của sự tài hoa và tâm huyết của người Việt Nam.

Hành trình "Sài Gòn Chào Ngày Mới" đã cho thấy một Sài Gòn đa diện, nơi luôn có những góc nhỏ bình yên, sẵn sàng chào đón những ai muốn tìm kiếm sự sáng tạo và những giá trị văn hóa đích thực.

