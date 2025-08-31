Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

Đây là ý kiến được các chuyên gia, doanh nghiệp nhận định ở tọa đàm "Hình thành và phát triển loại hình du lịch y tế - sức khỏe tại TP HCM" do Báo Phụ Nữ TP HCM tổ chức, ngày 31-8.

TP HCM hiện sở hữu hệ thống y tế phong phú, đa dạng cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chi phí hợp lý. Có điều, việc thu hút người nước ngoài đến du lịch kết hợp sử dụng dịch vụ y tế vẫn là tiềm năng chưa được khai thác đúng tầm.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Quốc Hưng - Trưởng Đơn nguyên Laser, Ánh sáng và Sóng, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, nhận định TP HCM có thể trở thành mũi nhọn trong du lịch thẩm mỹ. Thành phố là nơi có đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao, được đào tạo bài bản; sở hữu hệ thống kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong thẩm mỹ, da liễu. Đồng thời, chi phí điều trị thấp hơn đáng kể so với các nước khác như Thái Lan, Hàn Quốc.

"Ngành thẩm mỹ ở Việt Nam rất cạnh tranh về chi phí nhưng chất lượng không thua kém các nước. Rất nhiều khách Việt kiều về dịp cuối năm đều tới TP HCM làm đẹp. Cùng với chính sách visa thông thoáng, chuyến bay quốc tế nhiều, hệ thống khách sạn - resort, trung tâm thương mại hiện tại là cơ hội để thúc đẩy du lịch y tế - sức khỏe phát triển bứt phá" - bác sĩ Tạ Quốc Hưng nói.

Các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp chia sẻ tại tọa đàm

TP HCM mới đang có những lợi thế lớn như hệ thống khách sạn – resort ven biển, ông Võ Minh Trung - Giám đốc Khách sạn Riverside Saigon,cho rằng khu vực Hồ Tràm có thể phát triển trở thành Bali thứ 2 ở Việt Nam nếu có chiến lược bài bản. Rất nhiều resort như Melia Hồ Tràm đã thử nghiệm mô hình để khách có thể nghỉ dưỡng, tập yoga, đi bộ, có những khu phục hồi sức khỏe nhưng lại thiếu các trung tâm y tế chất lượng cao.

"Đây là thời cơ để TP HCM phát triển phân khúc rất tiềm năng là du lịch y tế - sức khỏe với những tour ngắn hạn, nhất là có thể kết hợp với Long An có khu du lịch Cánh đồng bất tận cùng phát triển các tour cho khách chữa bệnh, trải nghiệm du lịch trị liệu trong rừng" - ông Trung nói.

Theo các chuyên gia tại tọa đàm, TP HCM đang có lợi thế rất lớn và có thể định vị trở thành điểm đến hàng đầu của cả nước trong phân khúc du lịch y tế - sức khỏe. Nếu có chiến lược bài bản sẽ mở ra hướng đi đột phá để TP HCM xây dựng và hiện thực hóa lĩnh vực du lịch y tế trong tương lai. Thành phố có thể chọn một nơi tiên phong để thí điểm mô hình này - quảng bá mạnh mẽ tới khách trong nước và quốc tế.

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch TP HCM, phân tích trong các điểm đến ở TP HCM, Thiềng Liềng (xã Thạnh An) có thể được chọn để thử nghiệm. Hiện mỗi năm, Thiềng Liềng đón khoảng 3.000 lượt khách và đang được đề xuất là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới. Việc chọn Thiềng Liềng làm điểm kiểu mẫu cho du lịch sức khỏe không chỉ nằm ở điều kiện tự nhiên mà còn ở khả năng tạo nên một khoảng không gian tạm thời tách biệt với nhịp sống hiện đại.

"Thiềng Liềng có tiềm năng phát triển du lịch sức khỏe, trong đó nơi đây có thể cung cấp hàng loạt hoạt động từ tắm rừng, đi bộ nhẹ giữa thiên nhiên, thiền sáng, thực hành sống chậm…" – TS Minh nói.

Thiềng Liềng có tiềm năng phát triển du lịch sức khỏe. Trong ảnh, khách tham quan vựa muối ở nơi đây

Hợp tác công tư tạo sản phẩm du lịch y tế Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết Sở Du lịch TP HCM đang triển khai Đề án phát triển du lịch y tế nhằm xây dựng các sản phẩm đặc thù, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu… Sở cũng đề xuất ngành y tế mạnh dạn hợp tác công - tư, dám bước ra khỏi vùng an toàn để gắn kết y tế với du lịch. Để sản phẩm du lịch y tế thực sự hấp dẫn, TP HCM đang định hướng khai thác lợi thế một số bệnh viện lớn có bãi đáp trực thăng ở khu vực Cần Giờ, khu vực trung tâm hút khách khám chữa bệnh kết hợp du lịch.



