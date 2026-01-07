HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bùi Lan Hương - đi chậm giữa thị trường vội vã

Thùy Trang

(NLĐO) - Bùi Lan Hương là ẩn số thú vị ở đường đua nhạc Việt và là gia vị tuyệt vời ở cuộc đua Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Bùi Lan Hương chinh phục khán giả bằng bản sắc riêng

Bùi Lan Hương – đi chậm giữa thị trường vội vã - Ảnh 1.

Bùi Lan Hương là một ẩn số thú vị của nhạc Việt và cả giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Là ứng viên của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ở hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất", cái tên Bùi Lan Hương được đánh giá là một ẩn số thú vị.

So với những ứng viên khác ở cùng một đường đua, Bùi Lan Hương dường như không cần "chạy".

Vẫn với phong cách "mình không vội thì cần gì ai phải vội thay", hành trình của Bùi Lan Hương luôn "thong thả, đủng đỉnh". Nhưng đáng nói, mỗi sự xuất hiện của Bùi Lan Hương luôn để lại những dấu ấn đặc biệt.

Giữa dòng chảy âm nhạc Việt ngày càng sôi động, nơi ca sĩ trẻ xuất hiện liên tục với những bản hit "ăn liền", Bùi Lan Hương chọn một nhịp điệu khác: chậm rãi, thầm thì nhưng bền bỉ.

Không ồn ào trên mạng xã hội, không xuất hiện dày đặc trên gameshow, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lặng lẽ xây dựng cho mình một thế giới âm nhạc riêng - nơi mỗi ca khúc như một mảnh ghép của cảm xúc, mỗi dự án là một bước tiến dài trong hành trình khẳng định bản sắc.

Bùi Lan Hương – đi chậm giữa thị trường vội vã - Ảnh 2.

Ấn tượng về Bùi Lan Hương trước hết là giọng hát tuyệt vời

Bước ra từ Sing My Song, Bùi Lan Hương sớm được nhận diện là một gương mặt không trộn lẫn. Khi thị trường ngập tràn ballad và EDM, cô đem đến những bản nhạc mơ màng, pha trộn pop - alternative - electro với màu sắc cổ điển.

"Ngày chưa giông bão", "Mặt trăng", "Khi em lớn", "Tiến về Sài Gòn"… không tìm cách chinh phục người nghe bằng cao trào dữ dội, mà bằng thứ cảm xúc bảng lảng, u hoài, thấm dần như sương đêm.

Nghe Bùi Lan Hương hát, khán giả không bị "đánh úp" bởi những đoạn cao vút, mà bị cuốn vào cảm giác lơ lửng. Chính sự khác biệt này giúp cô không lẫn vào bất kỳ ai, dù chỉ nghe vài câu đầu tiên.

Thẩm mỹ âm nhạc nhất quán của Bùi Lan Hương là điểm mạnh

Từ album đầu tay "Thiên thần sa ngã" đến "Moon Lane", Bùi Lan Hương luôn trung thành với màu sắc huyền hoặc, u tối nhưng quyến rũ. Âm nhạc của cô mang hơi hướng điện ảnh, có chiều sâu không gian và cảm xúc.

Bởi thế, việc cô liên tục được các đạo diễn tin tưởng giao những ca khúc nhạc phim quan trọng như "Ngày chưa giông bão" (phim "Người bất tử"), "Mặt trăng" (phim "Gái già lắm chiêu") không phải là sự ưu ái tình cờ, mà là sự cộng hưởng giữa điện ảnh và âm nhạc.

Bùi Lan Hương – đi chậm giữa thị trường vội vã - Ảnh 3.

Nhưng thẩm mỹ âm nhạc nhất quán của Bùi Lan Hương mới là điểm cộng

Không dừng lại ở việc phát hành sản phẩm, vài năm trở lại đây Bùi Lan Hương còn cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ độc lập khi tự kiến tạo hệ sinh thái nghệ thuật của riêng mình.

Các live show mang tính trải nghiệm như "Thiên thần sa ngã", "Chuyến tàu Mặt trăng" không chỉ là những đêm diễn, mà là không gian nơi khán giả được "sống" trong thế giới Bùi Lan Hương - với ánh sáng, trang phục, dàn dựng được chăm chút đến từng chi tiết. Cô không bán vé bằng chiêu trò, mà bằng cảm xúc.

Thành tích của Bùi Lan Hương vì thế không nằm ở lượt view kỷ lục, mà ở sự ghi nhận chuyên môn. Những đề cử và giải thưởng tại các hệ thống uy tín cho thấy thị trường vẫn dành chỗ cho nghệ sĩ đi đường dài, làm nghề tử tế và nghiêm túc.

Chinh phục khán giả, với Bùi Lan Hương, không phải là cuộc chạy đua tốc độ, mà là hành trình gieo mầm. Cô xây dựng cho mình một cộng đồng người nghe trung thành - những khán giả sẵn sàng chờ đợi album mới, đến chỉ để nghe cô hát, và ở lại với thứ âm nhạc không dễ nghe ngay từ lần đầu.

Bùi Lan Hương – đi chậm giữa thị trường vội vã - Ảnh 4.

Việc Bùi Lan Hương có mặt ở đường đua giải Mai Vàng 31-2025 hoàn toàn xứng đáng

Ở thời điểm mà nhiều ca sĩ chọn an toàn bằng những bản pop công thức, Bùi Lan Hương chứng minh rằng: khác biệt không phải là rào cản, nếu nghệ sĩ đủ kiên định với con đường mình đi.

Và chính sự kiên định ấy đã làm nên chân dung một Bùi Lan Hương rất riêng - lặng lẽ nhưng không thể thay thế trong bức tranh đa sắc của nhạc Việt hôm nay.

