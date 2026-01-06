HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tóc Tiên - bản lĩnh của ngôi sao biết tự làm mới

Thùy Trang

(NLĐO) - Tóc Tiên là ứng viên sáng giá của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất".

Tóc Tiên - ứng viên Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Tóc Tiên – bản lĩnh của một ngôi sao biết tự làm mới mình - Ảnh 1.

Tóc Tiên - bản lĩnh của một ngôi sao biết tự làm mới mình

Trong bức tranh nhạc Việt nhiều biến đổi, Tóc Tiên vẫn là cái tên giữ được vị thế riêng: không ồn ào quá mức nhưng luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Nhìn vào hành trình âm nhạc của cô, có thể thấy rõ ưu thế lớn nhất của Tóc Tiên không nằm ở việc sở hữu một bản hit đình đám, mà ở khả năng xây dựng phong cách và làm mới bản thân một cách bền bỉ.

Tóc Tiên sở hữu giọng hát cùng khả năng trình diễn "đỉnh cao". Nhưng điều khiến khán giả nhớ đến Tóc Tiên không chỉ là "hát hay", mà là cách cô kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.

Mỗi giai đoạn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đều gắn với một màu sắc rõ nét: khi thì trẻ trung, nổi loạn; lúc lại sâu lắng, chiêm nghiệm, nhưng không bao giờ lặp lại chính mình.

Bước ngoặt quan trọng của Tóc Tiên chính là quãng thời gian hoạt động ở Mỹ. Việc tiếp xúc với môi trường âm nhạc quốc tế đã giúp cô định hình một phong cách rất riêng khi trở lại Việt Nam: hiện đại, phóng khoáng và đề cao cá tính nữ.

Những sản phẩm sau này như "Vũ điệu cồng chiêng", "Em không là duy nhất", hay album "Công" cho thấy một Tóc Tiên dám thử nghiệm, không ngại khác biệt và luôn tìm cách tạo ra "chất riêng" giữa thị trường vốn ngày càng đông đúc.

Tóc Tiên – bản lĩnh của một ngôi sao biết tự làm mới mình - Ảnh 2.

Tóc Tiên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện

Ưu thế nổi bật của Tóc Tiên là khả năng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và hình ảnh. Cô hiểu rằng, với khán giả trẻ, một sản phẩm thành công không chỉ nằm ở giai điệu mà còn ở câu chuyện thị giác.

Từ sân khấu biểu diễn đến MV, Tóc Tiên luôn chú trọng xây dựng hình ảnh giàu tính biểu đạt. Đó là lý do các sản phẩm của cô thường tạo hiệu ứng lan tỏa, không chỉ trên các bảng xếp hạng mà cả trên mạng xã hội.

Con đường thênh thang của Tóc Tiên

Tóc Tiên – bản lĩnh của một ngôi sao biết tự làm mới mình - Ảnh 3.

Những cột mốc quan trọng mang đến một Tóc Tiên hoàn hảo của hiện tại

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, Tóc Tiên còn cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ đa năng. Việc tham gia làm huấn luyện viên, giám khảo ở các chương trình truyền hình thực tế giúp cô tiếp cận nhiều lớp khán giả khác nhau, đồng thời khẳng định vị thế trong nghề.

Ở Tóc Tiên, người xem thấy được một nghệ sĩ nghiêm túc với chuyên môn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Thành tựu mà Tóc Tiên đạt được trong những năm qua là kết quả của cả một quá trình lao động bền bỉ. Các giải thưởng trong nước, sự ghi nhận của giới chuyên môn, cùng việc được mời tham gia những sân khấu mang tầm khu vực cho thấy cô không chỉ là ngôi sao của thị trường Việt, mà đang dần khẳng định dấu ấn ở phạm vi rộng hơn.

Tóc Tiên – bản lĩnh của một ngôi sao biết tự làm mới mình - Ảnh 4.

Một Tóc Tiên là biểu tượng ở cả ca nhạc lẫn thời trang

Nhưng có lẽ, thành tựu lớn nhất của Tóc Tiên là việc giữ được niềm tin nơi khán giả. Trong bối cảnh V-pop thay đổi từng ngày, nơi nhiều nghệ sĩ trẻ vụt sáng rồi nhanh chóng mờ nhạt, Tóc Tiên chọn con đường chậm mà chắc: mỗi sản phẩm đều có đầu tư, mỗi lần xuất hiện đều mang thông điệp rõ ràng. Chính sự tỉnh táo ấy giúp cô đứng vững, không bị cuốn theo những trào lưu nhất thời.

Tóc Tiên hôm nay không còn là cô ca sĩ trẻ chỉ cần một bản hit để được nhớ đến. Cô là hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành, biết mình là ai, muốn đi đến đâu và kiên trì với con đường đã chọn.

Trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, ưu thế lớn nhất của Tóc Tiên chính là bản lĩnh tự làm mới mình - một giá trị bền vững hơn bất kỳ bảng xếp hạng nào.Tóc Tiên - bản lĩnh của một ngôi sao biết tự làm mới mình

Tóc Tiên – bản lĩnh của một ngôi sao biết tự làm mới mình - Ảnh 5.

Tóc Tiên hôm nay không còn là cô ca sĩ trẻ chỉ cần một bản hit để được nhớ đến.

Trong đường đua đến Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 (diễn ra ngày 29-1 tại Nhà hát Thành phố; do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức thực hiện), Tóc Tiên có là người chiến thắng hay không, không ai dám chắc. Nhưng điều khán giả có thể nói là nếu Tóc Tiên chiến thắng thì đó hoàn toàn là một kết quả xứng đáng.

Tóc Tiên ứng viên giải mai vàng Mai Vàng 31-2025
    Thông báo