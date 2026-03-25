Buitruonglinh là ai mà bán 2.000 vé concert chỉ trong 12 phút

buitruonglinh là cỗ máy tạo hit

Tối ngày 24-3, ngay khi cổng bán vé live concert "Từng ngày" của buitruonglinh vừa mở, toàn bộ các hạng ghế đã chính thức "sold-out" (cháy vé) chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục, 12 phút.

Buitruonglinh không chỉ được yêu thích mà còn được thừa nhận sau chương trình "Anh trai say hi" mùa 2. Xuất phát điểm là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ (singer & songwriter) sở hữu hàng loạt bản hit "quốc dân" càn quét các nền tảng nhạc số như "Yêu một người có ước mơ", "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", "Đường tôi chở em về", "Từng ngày yêu em", "Giờ thì"..., tài năng của buitruonglinh không thể phủ nhận.

buitruonglinh là á quân "Anh trai say hi" mùa 2

Xuyên suốt mùa giải "Anh trai say hi", khán giả thấy một cá tính âm nhạc đầy khác biệt của buitruonglinh. Ngay sau khi kết thúc "Anh trai say hi", buitruonglinh nhanh chóng thực hiện các dự án cá nhân lớn nhất sự nghiệp.

Vừa kết thúc màn trình diễn bùng nổ tại Day 2 của concert "Anh trai say hi" ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, anh đã chính thức công bố live concert cá nhân đầu tay mang tên "Từng ngày", vào ngày 11-4 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc bền bỉ trong gần 10 năm của buitruonglinh với không ít những thăng trầm

"Không đặt nặng doanh thu" và màn sold-out vé ngoạn mục của "Từng ngày"

Dù không tính gì nhưng buitruonglinh lại có một bài toán bán vé đáng học hỏi

Ngay khi công bố sơ đồ chỗ ngồi, live concert "Từng ngày" đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội bởi mức giá được đánh giá là quá đỗi… "yêu thương". Cụ thể, hạng vé thấp nhất chỉ từ 499.000 VND (đi kèm phúc lợi photocard, thẻ đeo, khăn bandana...) và hạng vé cao nhất (VIP) dừng lại ở mức 1.999.000 VND với đặc quyền tham dự soundcheck, gặp gỡ và chụp ảnh cùng nghệ sĩ.

So với mặt bằng chung các live concert của nghệ sĩ độc lập hay thậm chí là fan meeting hiện nay, đây là một con số khiến nhiều người bất ngờ, nhất là với một nghệ sĩ sở hữu tệp khán giả khổng lồ lên tới 2,1 triệu lượt nghe hàng tháng trên nền tảng nhạc số như buitruonglinh.

Giải đáp thắc mắc này trên sóng livestream cá nhân gần đây, buitruonglinh thẳng thắn bộc bạch anh không hề thấy giá vé của mình rẻ: "Giá cao nhất là gần 2 triệu đồng. Với các bạn theo dõi tôi vốn là học sinh, sinh viên thì số tiền ấy không hề nhỏ. Tôi cũng đã dặn ê-kip là giá vé vừa vừa thôi để mọi người có thể đến".

buitruonglinh chia sẻ thêm, mục đích của anh khi tổ chức live concert "Từng ngày" hoàn toàn không nằm ở bài toán kinh tế. "Mục đích của tôi làm show là để "kiếm người hát bè", tức là lấp đầy ghế để được nghe khán giả hát cùng mình. Với tôi, không lỗ đã là hạnh phúc. Kiếm tiền, làm việc chăm chỉ tôi sẽ thực hiện ở nơi khác chứ không phải từ các bạn".

Ngay khi hệ thống phân phối vé vừa mở cửa, toàn bộ các hạng ghế của live concert "Từng ngày" đã được khán giả "càn quét" sạch sẽ chỉ trong… 12 phút! Trên các trang mạng xã hội của buitruonglinh, rất nhiều fan để lại bình luận tiếc nuối, đồng thời mong mỏi ê-kip nghệ sĩ sẽ mở thêm đêm diễn thứ hai tại TP HCM hoặc nhanh chóng mang không gian âm nhạc này đến các thành phố khác.

Trên nền tảng Threads, "Concert Bùi Trường Linh hết vé", "Cháy vé concert Bùi Trường Linh"... trở thành những chủ đề phổ biến với số lượng bài viết tăng chóng mặt.