Bùng nổ "cuộc chiến" của Hương Giang và Ninh Dương Story

“Hàng xóm mới-Hello Neighbors”: Hương Giang và Ninh Dương Story “cú bắt tay” gây sốt!

Dàn nghệ sĩ của Hàng xóm mới

Tối nay, 10-10, chương trình "Hàng xóm mới-Hello Neighbors" ra mắt khán giả tập đầu tiên với những trải nghiệm thú vị của dàn nghệ sĩ: hoa hậu chuyển giới Hương Giang, Chi Pu, nam vương Tuấn Ngọc, cặp đôi Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương), tiktoker chị Phiến và tiktoker Giám đốc An Trương.

Đây là chương trình có đến 3 nhà sản xuất, đặc biệt cú bắt tay của Hương Giang và Ninh Dương Story sẽ tạo nên cú nổ lớn bởi lượng fan "khủng" của cả hai.

"Hàng xóm mới - Hello Neighbors!" - nơi người nổi tiếng "dọn về sống chung" với người dân làng quê yên bình, họ sẽ trải qua rất nhiều thử thách của chương trình cùng nhau với mục đích để kết nối với người dân xung quanh nơi họ chuyển về để làm hàng xóm. Đồng thời thông qua các thử thách để giới thiệu về cảnh đẹp của làng quê Việt Nam, của văn hoá và con người nơi đó.

Khác với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu rực rỡ, các nghệ sĩ khi tham gia chương trình sẽ tạm thời "cởi bỏ hào quang", trở về với những công việc dung dị của làng quê: quét sân, nhóm bếp, hái rau, gặt lúa, đi chợ nấu ăn... Chính sự vụng về, lúng túng nhưng đầy nỗ lực của họ đã biến những hoạt động giản đơn thành chuỗi trải nghiệm vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

“Hàng xóm mới - Hello Neighbors!”: khoảnh khắc cảm động kết nối văn hóa và tình làng nghĩa xóm!

Tiktoker An Trương, cặp đôi Ninh Dương Story và Chi Pu

Đằng sau tiếng cười là những khoảnh khắc lắng đọng, khi nghệ sĩ và bà con ngồi bên mâm cơm quê, sẻ chia câu chuyện cuộc sống, để rồi từ lạ thành quen, từ khách trở thành người thân. "Hàng xóm mới - Hello Neighbors!" không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là cầu nối văn hóa - nơi giá trị truyền thống, tình làng nghĩa xóm và sự chân thành được khơi dậy trong nhịp sống hiện đại.

Hương Giang chia sẻ: "chương trình không cố gắng tạo kịch bản hóa phức tạp, mà để mọi khoảnh khắc diễn ra một cách tự nhiên nhất. Với format mới mẻ, giàu tính nhân văn và "bám rễ" văn hóa làng quê Việt, chương trình sẽ trở thành món ăn tinh thần vừa vui tươi, vừa ấm áp cho khán giả trên khắp cả nước trong dịp cuối năm này".

Với tư cách nhà sản xuất chương trình, Hoa hậu Hương Giang bày tỏ việc bản thân không quá áp lực về việc bị so sánh với một chương trình khác. Cô bày tỏ mong muốn có được trải nghiệm cá nhân và làm nổi bật văn hoá "tình làng nghĩa xóm" ở hầu hết các vùng miền, đồng thời cho biết cần lan toả và khích lệ các giá trị tốt đẹp ở nhiều hơn nữa các chương trình tương tự.

Điểm nhấn của chương trình là cặp Ninh Dương Story

Trong khi đó, Chi Pu xúc động bày tỏ về cách người Việt Nam làm cùng nhau, đồng thời sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động tại Việt Nam và giới thiệu đất nước với bạn bè quốc tế trong năm nay. "Quyết định tham gia chương trình vì mong muốn kể những câu chuyện về Việt Nam tươi đẹp với bạn bè, fans quốc tế".