Giải trí

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tự hào tình trẻ "đẹp trai vãi chưởng"

Thùy Trang

(NLĐO) - Những chia sẻ hài hước của hoa hậu chuyển giới Hương Giang về bạn trai kém tuổi thu hút sự chú ý.

Hương Giang khoe khéo bạn trai kém tuổi

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tự hào tình trẻ "đẹp trai vãi chưởng" - Ảnh 1.

Hương Giang và bạn trai kém tuổi

Mới đây, hoa hậu chuyển giới Hương Giang chia sẻ về bạn trai kém tuổi: "Thề luôn, Nguyễn Phú Cường đẹp trai vãi chưởng", kèm theo đó là màn hình hóa đơn chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản 2T màu cam vũ trụ.

Những ngày qua, tín đồ công nghệ đang "chìm đắm" trong những mẫu điện thoại iphone 17 vừa được Apple công bố. Với phiên bản 2T mẫu 17 Pro Max màu cam, giá được công bố là 64 triệu đồng.

Đây chính là lý do, màn "khoe bạn trai vui vẻ" của hoa hậu chuyển giới Hương Giang lập tức thu hút sự chú ý. Thậm chí, nhiều khán giả còn "xin vía" có bạn trai "3 phần tinh tế, 7 phần chiều chuộng" như của hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Cặp đôi Hương Giang và bạn trai Phú Cường bắt đầu khiến mạng xã hội bùng nổ sau nhiều lần lộ dấu hiệu hẹn hò từ khoảng tháng 6 năm 2024, sau khi Hương Giang đăng ảnh đón sinh nhật bạn trai ở Thái Lan.

Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xuất hiện trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Mối quan hệ của cặp đôi ngày càng công khai hơn qua các chuyến du lịch, xuất hiện chung trong các buổi livestream bán hàng và các sự kiện.

Hương Giang và bạn trai: mối quan hệ “chắc như đinh đóng cột”!

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tự hào tình trẻ "đẹp trai vãi chưởng" - Ảnh 2.

Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau

Thậm chí, vừa qua, Hương Giang còn được cho là đã về ra mắt gia đình đàng trai vào dịp Tết năm 2025. Cô còn xuất hiện tại sự kiện của bạn trai, gặp gỡ mẹ anh và được mẹ anh tặng hoa, thể hiện sự ủng hộ và mối quan hệ.

Sự nghiệp của hoa hậu chuyển giới Hương Giang ngày càng thăng hoa. Cô tham gia sản xuất nhiều chương trình thành công. Cô cũng được biết đến là một trong những tay chơi hàng hiệu xa xỉ nhất nhì Vbiz. Trong căn biệt thự triệu đô của người đẹp, luôn có một góc tủ đồ hiệu để sống ảo và khoe khéo độ giàu có.

Được biết, nàng hậu dành hai tầng trong biệt thự mới để trưng bày hết số hàng hiệu khổng lồ mà cô sắm. Từ quần áo đến giày dép được sắp xếp gọn gàng. Các items này đều đến từ các thương hiệu đình đám như Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès...

Tin liên quan

Hoa hậu Hương Giang cực đẹp trong áo cưới

Hoa hậu Hương Giang cực đẹp trong áo cưới

(NLĐO) - Hoa hậu Hương Giang đẹp lung linh trong câu chuyện tình vĩnh cửu do nhà thiết kế Linh San viết sau gần 40 năm làm nghề.

Lương Thế Thành bác tin chia tay Thúy Diễm vì cảnh hôn

(NLĐO) - Nam diễn viên Lương Thế Thành viết tâm thư dài phản bác tin đồn chia tay vợ Thúy Diễm do cô cùng bạn diễn hôn trên sân khấu.

Quyền Linh nhận loạt chúc phúc khi tỏ tình với vợ

(NLĐO) - Nam nghệ sĩ Quyền Linh tỏ tình đầy yêu thương với vợ nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Hoa hậu Hương Giang Hương Giang Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bạn trai Hương Giang
