HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bước đi lớn trên bàn cờ đất hiếm

Hoàng Phương

Nhóm nghiên cứu dự kiến hạ thiết bị khai thác xuống đáy biển ở độ sâu khoảng 6.000 m để lấy bùn chứa các nguyên tố đất hiếm

Nhật Bản bắt đầu hoạt động thăm dò đất hiếm dưới đáy biển sâu ở Nam Thái Bình Dương hôm 12-1, khi tàu nghiên cứu Chikyu của Cơ quan Khoa học và Công nghệ biển - trái đất Nhật Bản hướng đến vùng biển gần Minamitorishima - hòn đảo cực Đông của nước này. Tại đó, theo hãng tin UPI, tàu sẽ vận hành thử nghiệm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách đảo Minamitorishima khoảng 150 km về phía Đông Nam, nhằm đánh giá thiết bị và quy trình khai thác. Nhóm nghiên cứu dự kiến hạ thiết bị khai thác xuống đáy biển ở độ sâu khoảng 6.000 m để lấy bùn chứa các nguyên tố đất hiếm. Lượng bùn này sau đó sẽ được tách chiết và tinh chế ngay trên tàu và tại cơ sở trên đất liền.

Nếu thành công, giới chức Nhật Bản sẽ đánh giá tiềm năng thương mại hóa, hướng tới thử nghiệm khai thác quy mô lớn từ tháng 2-2027, với công suất có thể đạt tới 350 tấn bùn chứa đất hiếm mỗi ngày. Truyền thông Nhật Bản mô tả đây là nỗ lực thử nghiệm khai thác đất hiếm ở biển sâu đầu tiên trên thế giới, đồng thời gắn kết hoạt động này với chiến lược của Tokyo nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tự chủ hơn.

Bước đi lớn trên bàn cờ đất hiếm - Ảnh 1.

Tàu nghiên cứu Chikyu của Nhật Bản Ảnh: AP

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tham dự hội nghị Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại thủ đô Washington D.C. - Mỹ ngày 12-1 (giờ địa phương) để bàn về những khoáng sản quan trọng và an ninh của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng các nước Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada tập trung thảo luận việc phát triển các nguồn cung thay thế, tăng cường năng lực chế biến bên ngoài Trung Quốc cũng như điều phối khuôn khổ đầu tư giữa các nền kinh tế đồng minh. Các quan chức từ Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mexico và Liên minh châu Âu cũng tham dự hội nghị.

Theo trang Bloomberg, Trung Quốc hiện là nhà cung cấp đất hiếm thống trị thế giới. Việc hạn chế xuất khẩu mặt hàng này giúp Bắc Kinh ứng phó với các mức thuế trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt vào năm ngoái. Hai bên hồi tháng 10-2025 đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại, trong đó bao gồm việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nam châm đất hiếm từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh các nước phương Tây tìm kiếm nguồn cung thay thế, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil cho biết Đức sẵn sàng phối hợp với các đối tác quốc tế để củng cố chuỗi cung ứng và bảo đảm tiếp cận những vật liệu thiết yếu cho hoạt động sản xuất đất hiếm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo