Bước tiến công nghệ mới trong phẫu thuật tạo hình

Ngày 24-4, Trường ĐH Gia Định phối hợp cùng Hội Phẫu thuật Tạo hình TPHCM và Bệnh viện chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Mỹ Thiện tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Ứng dụng công nghệ mới và quản lý biến chứng trong phẫu thuật tạo hình", thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, bác sĩ và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Chuyên gia nước ngoài chia sẻ tham luận tại hội thảo "Ứng dụng công nghệ mới và quản lý biến chứng trong phẫu thuật tạo hình"

Tại hội thảo, PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho biết các đề tài tập trung chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật ít xâm lấn và giải quyết các biến chứng trong thực hành lâm sàng về tạo hình. Bên cạnh đó, hệ thống giảng dạy qua trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang tạo ra sức thu hút lớn đối với các đại biểu và các bạn sinh viên.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự của ngành phẫu thuật tạo hình, từ cập nhật kỹ thuật mới đến kiểm soát biến chứng – yếu tố then chốt quyết định chất lượng điều trị và an toàn người bệnh…

Trong ngày đầu tiên, các báo cáo chuyên đề tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm của phẫu thuật tạo hình, từ phòng ngừa và xử trí biến chứng trong phẫu thuật khe hở vòm miệng, phục hồi vận động vùng mặt cho bệnh nhân liệt mặt mạn tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ghép mỡ tự thân.

Song song đó, các ứng dụng công nghệ hiện đại như lập kế hoạch phẫu thuật 3D, in 3D trong tạo hình sọ mặt được giới thiệu, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét. Bên cạnh các chủ đề chuyên sâu, chương trình còn mở rộng sang những kỹ thuật mang tính thực tiễn cao như phẫu thuật nâng chân mày ở người cao tuổi, tối ưu hóa tạo hình thành bụng và các phương pháp căng da mặt toàn phần với kỹ thuật SMAS.

Đáng chú ý, những nghiên cứu về phẫu thuật tái sinh, tái tạo vú không sẹo và điều trị sẹo lồi ở cấp độ tế bào đã mang đến góc nhìn mới, góp phần định hình hướng phát triển tương lai của ngành tạo hình thẩm mỹ. Không chỉ dừng lại ở cập nhật kiến thức, hội thảo còn là diễn đàn để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, thảo luận các ca bệnh điển hình và chia sẻ giải pháp hạn chế biến chứng trong thực hành.

Nhiều ý kiến cho rằng việc kết hợp giữa công nghệ mới và quy trình quản lý chặt chẽ sẽ là chìa khóa nâng cao hiệu quả điều trị. Sự kiện góp phần kết nối mạng lưới chuyên gia, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các tiến bộ y học hiện đại cho đội ngũ bác sĩ trong nước.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc chương trình ngành kỹ thuật phục hồi chức năng-Trường ĐH Gia Định, công nghệ hiện diện ở mọi lĩnh vực ngành nghề, trong đó không thể thiếu trong y học. Các công nghệ mới như 3D, tái tạo mô… sẽ được thảo luận. Các vấn đề về biến chứng, cách xử biến chứng trong phẫu thuật nói chung, phẫu thuật tạo hình nói riêng… cũng được cập nhật, bàn thảo.