Bước vào bầu trời tuổi thơ cùng 6 họa sĩ đương đại

Sáng 2-10, triển lãm mỹ thuật chủ đề "Bức sóng 2" đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM (số 97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành). Triển lãm do Hội Mỹ thuật TP HCM phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM tổ chức, giới thiệu hơn 100 tác phẩm hội họa của 6 họa sĩ đương đại: Dũng Hà, Quang Thám, Thi Ca, Hiếu Nghĩa, Lê Anh Thanh và Hán Vinh.

Với sự phong phú trong ngôn ngữ biểu đạt, các tác phẩm trưng bày đưa người xem đi từ những chiêm nghiệm sâu lắng về thiên nhiên và đời sống, đến những suy tư nội tâm giàu tính triết lý. 6 cá tính nghệ thuật, 6 tiếng nói độc lập, cùng cộng hưởng để tạo nên dòng chảy sáng tạo đa chiều.

Các họa sĩ và đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Chia sẻ về sự hội ngộ này, họa sĩ Quang Thám chia sẻ: "Tôi cũng như các anh em trong nhóm là một ngọn sóng nhỏ riêng rẽ, hòa quện với nhau trong tình yêu nghệ thuật, tạo thành "Bức Sóng" khát khao vươn lên và dâng hiến trên biển cả hội họa bao la này".

Mỗi họa sĩ trong triển lãm đều mang đến một thế giới riêng. Nếu hoa sen trong tranh của Hiếu Nghĩa không chỉ đơn thuần là hình ảnh một loài hoa, mà còn là tâm thức chở nặng nỗi niềm; thì Lê Anh Thanh lại đưa người xem bước vào bầu trời tuổi thơ với những "ký ức quê hương" mộc mạc, trong trẻo.

Không gian tại triển lãm "Bức sóng 2"

Hoạ sĩ Hán Vinh cho biết "Bức sóng 2" lần này chính là sự kết tinh của tình cảm và cảm xúc chân thật mà các họa sĩ trải nghiệm sau những chuyến đi thực tế.

"Qua hành trình khám phá danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử, tôi gửi gắm vào tranh những rung động sâu lắng của mình. "Bức sóng 2" không chỉ tái hiện vẻ đẹp, mà còn khơi mở tinh thần sáng tạo, kết nối hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở hiện đại" - họa sĩ Hán Vinh chia sẻ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 2-10 đến hết ngày 6-10.