Văn hóa - Văn nghệ

Khám phá hành trình thị giác của hoạ sĩ Dương Thụy

Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm “Di Chứng” với hơn 100 tác phẩm đa chất liệu, khẳng định tinh thần dấn thân và không thỏa hiệp trong nghệ thuật.

Đi trong lạc lối để tìm thấy tự do

Họa sĩ Dương Thụy sắp giới thiệu đến công chúng triển lãm cá nhân lần thứ 2 mang tên "Di Chứng", với sự giám tuyển của họa sĩ Phan Trọng Văn. Đây được xem là dấu mốc quan trọng tiếp nối con đường sáng tạo đầy thử thách nhưng giàu năng lượng của một nghệ sĩ không ngừng dấn thân.

Khác với hình dung về một họa sĩ đi tìm sự ổn định, Dương Thụy xuất hiện trong "Di Chứng" như một người luôn chấp nhận sự mất cân bằng. Những bức tranh của anh chất chứa cảm giác lạc lối: lạc trong chính dòng chảy sáng tạo của mình, trong sự đa phong cách, đa chất liệu và đa thí nghiệm. 

Khám phá hành trình thị giác của hoạ sĩ Dương Thụy- Ảnh 1.

Hoạ sĩ Dương Thụy. Ảnh: NVCC

Hoạ sĩ Dương Thụy (SN 1977) xuất thân là một kiến trúc sư. Anh từng được biết đến như một họa sĩ màu nước tài hoa, đã đi vẽ trực họa khắp châu Âu và từng là một nghệ sĩ đường phố. Thay vì dừng lại ở vùng an toàn của màu nước, anh chọn rời bỏ để bước thẳng vào thế giới tạo hình đương đại. 

Ở đó, bất cứ vật liệu nào cũng có thể trở thành chất liệu hội họa: từ acrylic, sơn dầu, gouache, màu nước đến báo chí, bao bì hay giấy vụn. Trong vài năm, hàng ngàn tác phẩm đã ra đời từ khổ nhỏ A4, A3 cho đến những tấm canvas kích cỡ lớn, như một cơn lũ sáng tạo không thể kìm nén.

Triển lãm "Di Chứng" giới thiệu hơn 100 tác phẩm, dẫn dắt người xem đi qua một hành trình thị giác đa tầng. Từ gam màu đen trắng nặng nề của ký ức, đến sắc đỏ rực rỡ của khát vọng, rồi những bức tranh ghép chất liệu đời thường như một đối thoại với xã hội. Mỗi tác phẩm như một điểm dừng, nơi khán giả có thể cảm nhận sự chấn động và để lại "di chứng" trong cảm xúc của chính mình.

Tinh thần "Combine Painting" trong tranh Dương Thụy

Một trong những dấu ấn đáng chú ý ở triển lãm lần này chính là tinh thần "Combine Painting" (hội hoạ kết hợp) - khái niệm do Robert Rauschenberg khởi xướng từ thập niên 1950 tại Mỹ. Trong đó, bức tranh không còn là mặt phẳng đơn thuần mà trở thành một cấu trúc mở, nơi hội họa kết hợp cùng vật chất đời sống. 

Dương Thụy đã đưa tinh thần này vào tác phẩm của mình bằng cách cào xước, chồng chéo, dán ghép, kết hợp nhiều vật liệu khác nhau. Kết quả là những bức tranh trở thành "thực thể lai", vừa là hội họa, vừa là ký ức, vừa là vật thể gắn với đời sống thường nhật.

Khám phá hành trình thị giác của hoạ sĩ Dương Thụy- Ảnh 3.
Khám phá hành trình thị giác của hoạ sĩ Dương Thụy- Ảnh 4.
Khám phá hành trình thị giác của hoạ sĩ Dương Thụy- Ảnh 5.

Một số tranh được trưng bày trong triển lãm "Di Chứng"

Anh thừa nhận: "Tôi không cố đi tìm một phong cách riêng. Tôi chỉ muốn khám phá, như một con nai vàng ngơ ngác dẫm đạp lên mọi thứ trên nền cỏ xanh, như một đứa trẻ vừa tiếp nhận ánh sáng vừa vô tư trước mọi giới hạn". 

TIN LIÊN QUAN

Với triển lãm cá nhân lần thứ 2, Dương Thụy tiếp tục khẳng định năng lượng sáng tạo bùng nổ và mở ra một không gian để người xem trực tiếp trải nghiệm.

"Di Chứng" vì thế không chỉ là một triển lãm mỹ thuật, mà còn là hành trình trải nghiệm tinh thần tự do và sức mạnh sáng tạo của con người trước những giới hạn của hiện thực. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28-9 tại Maii Gallery (phường Xuân Hoà, TP HCM). 

Tin liên quan

Hào hứng với triển lãm mỹ thuật ấn tượng mang chủ đề "Tiếp bước"

Hào hứng với triển lãm mỹ thuật ấn tượng mang chủ đề "Tiếp bước"

(NLĐO) - Nhìn lại 80 năm Quốc khánh, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, người nghệ sĩ hôm nay được sống và sáng tác trong thời bình của đất nước.

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"

(NLĐO) – Một cuộc đối thoại hội họa giữa hai họa sĩ đam mê sáng tạo và khám phá cái mới cho đời sống mỹ thuật

Triển lãm mỹ thuật đương đại "Đối cảnh"

Triển lãm "Đối cảnh" giới thiệu các tác phẩm của 6 nghệ sĩ trẻ: Bảo Nguyễn, Hoàng Kha, Long Trần, Nguyên Nguyên, Phan Lê Phong và Lâm Sơn Thân.

