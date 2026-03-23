Bước vào một thế giới khác biệt của 300 tác phẩm hội họa về ngựa

300 tác phẩm hội họa chủ đề ngựa được Tiến sĩ (TS) Trịnh Thắng sáng tác theo tinh thần không bản nháp, không chỉnh sửa, mở ra không gian biểu đạt nội tâm tự do và giàu cảm xúc.



Tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm "Hồng hoang mã tánh"

Tác phẩm được thực hiện trên nhiều chất liệu khác nhau - từ giấy dó, giấy giang, giấy mỹ thuật đến canvas, vải, da, gỗ và nhiều bề mặt hội họa đặc biệt.

Chỉ trong 3 tuần lễ, từ thời khắc giao thừa năm Bính Ngọ, ông đã vẽ liên tục và hoàn thiện hàng trăm tác phẩm đặc sắc, tuyển chọn riêng cho triển lãm "Hồng hoang mã tánh".

Đến với ngựa trong tranh của TS Trịnh Thắng, khán giả yêu nghệ thuật sẽ "lạc bước" vào một thế giới hoàn toàn khác biệt của những phá cách đầy bất ngờ, những lớp màu sắc hóa hiện độc đáo, không lặp lại.

TS Trịnh Thắng

Trong ngôn ngữ tạo hình của triển lãm, hình tượng ngựa không chỉ xuất hiện như một mô-típ thị giác quen thuộc, mà được chuyển hóa thành biểu tượng của năng lượng nguyên sơ, của chuyển động và tự do. Các lớp màu biến hóa, các cấu trúc hình khối không tuân theo quy tắc hiện thực, cho thấy một cách nhìn mang tính nội tâm nhiều hơn là mô tả. Người xem vì thế không chỉ tiếp cận tác phẩm bằng thị giác, mà còn được dẫn dắt vào một trạng thái cảm nhận mang tính thiền định.

TS Trịnh Thắng ký tặng người yêu tranh

Theo chia sẻ của tác giả, quá trình sáng tác diễn ra như một hành vi buông bỏ kiểm soát: Không bản nháp, không sửa chữa, và không đặt mục tiêu "phải sáng tạo" theo nghĩa thông thường. Mỗi nét cọ được hình thành trong khoảnh khắc, như một phản xạ tự nhiên giữa ý niệm và hành động. Cách tiếp cận này tạo nên đặc trưng riêng trong hệ thống tác phẩm: Tính nhất thời nhưng trọn vẹn, ngẫu hứng nhưng không rời rạc.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn ghi nhận tinh thần tìm tòi và cách thể hiện giàu chiều sâu nội tâm trong hội họa của TS Trịnh Thắng

Trải qua hơn hai thập niên sáng tác, Trịnh Thắng đã giới thiệu nhiều triển lãm cá nhân như "Vô" (2020), "Rung động từ hư vô" (2024), "Hơi thở Bồ Đề" (2025)… Mỗi triển lãm là một bước mở rộng trong cách tiếp cận thế giới nội tâm, với ngôn ngữ tạo hình mang tính chiêm nghiệm và thiên về trải nghiệm hơn là kể chuyện.

Trong bối cảnh đó, "Hồng hoang mã tánh"có thể được xem như một điểm nối tiếp, nơi hình tượng con ngựa - biểu trưng của năm Bính Ngọ không chỉ mang ý nghĩa thời điểm mà còn gợi mở một tầng nghĩa sâu hơn về sinh lực khởi nguyên. Đó là trạng thái vận động không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, nơi hội họa trở thành không gian của tự do tuyệt đối, cả về hình thức lẫn tư duy.

Triển lãm mở cửa tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, từ nay đến ngày 9-4-2026.