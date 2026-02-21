Quảng Ninh dẫn đầu cuộc bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Quảng Ninh dẫn đầu cuộc bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ

Hà Giang

(NLĐO) - Linh vật ngựa ở Quảng Ninh đã dẫn đầu cuộc bình chọn của bạn đọc Báo Người Lao Động; kế tiếp là Quảng Trị, Đồng Tháp

Ngày 21-2, cuộc bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành đẹp nhất Tết Bính Ngọ của Báo Người Lao Động đã kết thúcthu hút 297.293 lượt bình chọn của bạn đọc. Trong đó, linh vật ngựa của tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu với 136.104 lượt bình chọn. Xếp thứ nhì là tỉnh Quảng Trị với 92.352 lượt bình chọn và thứ ba là tỉnh Đồng Tháp với 41.181 lượt bình chọn.

TP Đà Nẵng và TPHCM lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm của cuộc bình chọn với số phiếu lần lượt là 16.726 và 9.335.

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Linh vật ngựa tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cuộc bình chọn với 136.104 lượt

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Xếp thứ 2 cuộc bình chọn là linh vật ngựa tỉnh Quảng Trị với 92.352 lượt bình chọn

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Linh vật ngựa tỉnh Đồng Tháp đứng vị trí thứ 3 với 41.181 lượt bình chọn

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Linh vật ngựa Đà Nẵng xếp vị trí thứ 4

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 5.

Linh vật ngựa TPHCM xếp vị trí thứ 5

Dưới đây là hình ảnh một số linh vật ngựa nổi bật được các địa phương chế tác, trưng bày để mừng Tết Bính Ngọ 2026:

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 6.

LInh vật "Ngựa thương" của Bắc Ninh

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 7.

Linh vật ngựa "mặt cộc" ở Gia Lai

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 8.

Linh vật ngựa của tỉnh Đắk Lắk

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 9.

Linh vật ngựa của TP Cần Thơ

Quảng Trị dẫn đầu cuộc bình chọn linh vất ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ - Ảnh 10.

Linh vật ngựa của tỉnh Đồng Nai

 

Tin liên quan

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Còn 1 ngày để bứt phá!

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Còn 1 ngày để bứt phá!

(NLĐO) – Cuộc Bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ thu hút hơn 170.500 lượt, tốp 3 đã lộ diện với số phiếu áp đảo, chiếm tỉ lệ 84%

TPHCM: Linh vật ngựa sải bước giữa ngân hà và Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa

(NLĐO) - Thiên mã sải bước giữa ngân hà là biểu tượng của tốc độ và sức mạnh, đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh nội tại và công nghệ tương lai.

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua

(NLĐO) – Tính đến sáng 16-2, năm linh vật ngựa của các tỉnh, thành được bình chọn nhiều nhất lần lượt là: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Tháp, TP HCM

Quảng Ninh linh vật ngựa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo