Thời sự

Buông hai tay chở bạn gái trên cầu Ba Son, nam thanh niên bị tịch thu xe SH

Anh Vũ

(NLĐO) - Nam thanh niên chở bạn gái qua cầu Ba Son, sau đó bất ngờ buông tay, cả hai cùng chỉ lên trời.

Ngày 8-1, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã tịch thu xe SH liên quan đến thông tin "đôi nam nữ chạy SH chỉ 2 tay lên trời trên cầu Ba Son" trên Báo Người Lao Động.

Tịch thu xe SH do nam thanh niên buông tay trên cầu Ba Son - Ảnh 1.

N.L.M.Q tại cơ quan công an.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin đôi nam nữ chạy SH trên cầu Ba Son, hướng phường An Khánh đi trung tâm TPHCM. Sau đó, thanh niên ngồi trước buông tay lái, hai người cùng đưa hai tay chỉ trên trời.

Đội CSGT Bến Thành vào cuộc xác định N.L.M.Q, 21 tuổi, là người lái xe nên mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận hành vi của mình.

Q. bị Đội CSGT Bến Thành lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "buông cả hai tay khi điều khiển xe". Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, xe SH bị tịch thu, Q. cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Trước đó, ngày 5-1, Đội CSGT Bến Thành cũng tịch thu xe SH biển số 60C1-567.89 với lỗi như trên.

Tịch thu xe SH do nam thanh niên buông tay trên cầu Ba Son - Ảnh 2.

Đôi nam nữ chỉ tay lên trời trên cầu Ba Son.

Tin liên quan

Tịch thu xe mô tô độ kiểu dáng gắn súng đạn chạy trên quốc lộ 1A

Tịch thu xe mô tô độ kiểu dáng gắn súng đạn chạy trên quốc lộ 1A

(NLĐO) – Chiếc xe mô tô được chủ nhân độ có gắn cả súng, đạn khi lưu thông trên Quốc lộ 1A đã bị CSGT Đà Nẵng xử phạt và tịch thu.

Tịch thu xe 3 bánh của người khuyết tật gây tranh cãi

(NLĐO)- UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho rằng việc tịch thu xe 3 bánh của người khuyết tật bán vé số là bởi người này nhiều lần vi phạm đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

Hà Nội: Ra quân xử lý, tịch thu xe 3 bánh của thương binh "rởm"

(NLĐO)- CSGT Hà Nội "ra quân" xử lý những trường hợp giả danh thương binh chạy xe 3 bánh vi phạm luật giao thông và tiến hành tịch thu xe 3 bánh đối với những trường hợp giả danh thương binh.

