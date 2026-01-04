Đôi nam nữ chạy SH chỉ 2 tay lên trời trên cầu Ba Son

Ngày 4-1, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang xác minh, xử lý thanh niên chạy xe hiệu SH chở cô gái buông hai tay, chỉ lên trời.

Đôi nam nữ buông tay, chỉ lên trời.

Vụ việc xảy ra trên cầu Ba Son, hướng phường An Khánh đi trung tâm TPHCM. Clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thanh niên chạy xe máy hiệu SH, sau đó cả hai bất ngờ đưa hai tay chỉ trên trời.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc, cộng đồng mạng yêu cầu xử lý nghiêm đôi nam nữ trên.

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, Nghị định 168/2024 quy định người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mắc các lỗi sau sẽ bị tịch thu phương tiện: Buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, chạy bằng 2 bánh đối với xe 3 bánh; tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.