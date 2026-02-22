Bứt phá từ nền tảng nhiệm vụ chính trị

Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào ngân sách và chăm lo đời sống người lao động.

Từ nền móng ban đầu

Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai (Nhà khách Thắng Lợi) được thành lập năm 1997, tọa lạc tại địa chỉ 3-5-7 Trần Phú, phường Quy Nhơn. Với chức năng, nhiệm vụ chính là phục vụ các đoàn công tác của Tỉnh ủy và các Ban Đảng của Tỉnh ủy, ngay từ những ngày đầu thành lập, Nhà khách đã xác định rõ yêu cầu song hành giữa nhiệm vụ chính trị và việc tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu theo đúng quy định.

Những năm đầu hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất của Nhà khách còn nhiều hạn chế, quy mô nhỏ, trang thiết bị thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực mỏng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Nhà khách từng bước được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phòng nghỉ, nhà hàng, khuôn viên và các dịch vụ đi kèm.

Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai ngày càng khang trang

Đến nay, Nhà khách đã trở thành một cơ sở phục vụ ăn, nghỉ khang trang, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu đón tiếp các đoàn công tác, đồng thời là địa chỉ quen thuộc của người dân và du khách khi đến với phố biển Quy Nhơn.

Giai đoạn 5 năm gần đây là thời gian đầy thử thách đối với hoạt động của Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều thời điểm đơn vị buộc phải tạm ngưng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, việc làm và thu nhập của người lao động.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, tập thể lãnh đạo Nhà khách đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch vừa giữ vững nhiệm vụ phục vụ các đoàn công tác của tỉnh. Đồng thời, đơn vị chủ động sắp xếp lại lao động, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa cơ sở vật chất để duy trì hoạt động trong khả năng cho phép.

"Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên, Nhà khách đã từng bước vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đồng thời từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh" - ông Nguyễn Hữu Huy, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai, chia sẻ.

Dấu ấn chuyển mình

Những năm gần đây, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt về quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Đơn vị hiện có khoảng 70 cán bộ, nhân viên làm việc tại 5 tổ, bộ phận chuyên môn, được đào tạo bài bản, tác phong phục vụ ngày càng chuyên nghiệp.

Song song với việc nâng cấp cơ sở vật chất, Nhà khách chú trọng đổi mới công tác quản lý, lấy khách hàng làm trung tâm, bảo đảm chất lượng phục vụ đồng đều từ khâu đón tiếp, lưu trú đến ăn uống. Không gian nhà hàng được bố trí hài hòa, vừa mang nét sang trọng, ấm cúng vừa giữ được sự gần gũi, thân thiện, phù hợp với nhiều đối tượng khách, từ bình dân đến khách VIP. Thực đơn đa dạng và phong phú với 319 món ăn.

Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai thường xuyên tổ chức khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn gặp khó khăn, lượng khách sụt giảm, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai vẫn duy trì được lượng khách ổn định, thậm chí tăng trưởng mạnh. Mỗi ngày, nhà hàng phục vụ hàng ngàn lượt khách, trở thành địa chỉ ẩm thực quen thuộc của người dân địa phương và du khách.

Những nỗ lực đổi mới trong quản lý và tổ chức hoạt động đã mang lại kết quả kinh doanh ấn tượng. Giai đoạn 2017-2019, doanh thu của Nhà khách liên tục tăng từ hơn 20 tỉ đồng lên trên 30 tỉ đồng mỗi năm, nộp ngân sách hàng tỉ đồng. Giai đoạn 2020-2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Nhà khách vẫn duy trì doanh thu ở mức khá, bảo đảm nghĩa vụ nộp ngân sách. Đặc biệt, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đơn vị đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu trên 43 tỉ đồng năm 2022 và khoảng 65 tỉ đồng năm 2025.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một đơn vị sự nghiệp có thu đối với ngân sách nhà nước. Cuối năm 2025, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai là một trong số 14 đơn vị tiêu biểu ở tỉnh được Cục Thuế khen thưởng vì chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

Vai trò người đứng đầu và sức mạnh tập thể

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Nếu như nhiều năm trước, thu nhập bình quân của người lao động chỉ ở mức 4-5 triệu đồng/tháng thì đến nay đã tăng lên hơn 13 triệu đồng/tháng.

Từ một cơ sở còn nhiều khó khăn, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai đã trở thành một tập thể đoàn kết, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là gương điển hình trong khối đơn vị sự nghiệp có thu, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo bà Trần Thị Bích Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà khách, thu nhập ổn định, môi trường làm việc văn minh, đoàn kết giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Nhà khách tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, động viên kịp thời, tạo động lực để cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình chuyển mình của Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai, vai trò lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Huy, mọi thành quả đạt được đều là kết quả của sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, sự quan tâm của Văn phòng Tỉnh ủy và nỗ lực chung của cả tập thể đơn vị.

Nhà khách luôn chú trọng thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, nội quy, quy chế trong hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán. Đặc biệt là có phương pháp làm rất hiệu quả, chiến lược kinh doanh rất phù hợp với từng thời điểm, từ đó nâng cao hiệu quả điều hành.

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng cơ quan "xanh - sạch - đẹp", bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được duy trì thường xuyên. Nhiều năm liền, Nhà khách không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tạo dựng hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp.

Gần 30 năm xây dựng và phát triển là chặng đường không ngắn, đánh dấu sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai. Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phát triển bền vững trong cơ chế thị trường.

Trong giai đoạn tới, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai xác định tiếp tục lấy hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, song hành với nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và chăm lo tốt hơn nữa đời sống người lao động.