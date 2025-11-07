Điện lực Quảng Trị vượt trăm cây số chi viện Gia Lai sau bão số 13

Hai đội xung kích gồm 67 cán bộ, công nhân Điện lực Quảng Trị lên đường trong tinh thần khẩn trương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Ngày 7-11, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã cử hai đội xung kích gồm 67 cán bộ, công nhân cùng nhiều phương tiện chuyên dụng lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 (Kalmaegi).

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 13 gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng, nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên đã bị thiệt hại nặng về hạ tầng điện, khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện.

Ngay khi nhận được chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), PC Quảng Trị đã khẩn trương huy động lực lượng tinh nhuệ gồm 67 cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề, cùng 14 xe chuyên dụng, thiết bị thi công và vật tư cần thiết, tức tốc lên đường chi viện cho Gia Lai.

Đây đều là những người từng dày dạn kinh nghiệm trong công tác ứng phó, khắc phục sự cố do thiên tai, từng tham gia nhiều đợt hỗ trợ khôi phục lưới điện sau bão ở khu vực miền Trung.

Các công nhân Điện lực Quảng Trị chuẩn bị phương tiện, vật tư trước giờ lên đường chi viện Gia Lai sáng 7-11.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị - cho biết ngay tại địa bàn Quảng Trị, bão số 13 cũng đã gây ảnh hưởng đến một số tuyến đường dây, làm gián đoạn cấp điện cục bộ tại khu vực phía Nam tỉnh.

"Ngay sau bão, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố, ưu tiên khôi phục điện cho các khu vực trọng điểm, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người dân" - ông Trung nói.

Dù còn nhiều khó khăn trong công tác khắc phục tại địa phương, PC Quảng Trị vẫn chủ động thực hiện nhiệm vụ chi viện cho tỉnh bạn theo tinh thần "ngành Điện miền Trung là một khối thống nhất, sẵn sàng chia sẻ khó khăn".

Ông Hoàng Hiếu Trung nhấn mạnh: "Nhiệm vụ hỗ trợ khôi phục lưới điện tại Gia Lai là trách nhiệm, đồng thời cũng là truyền thống của ngành Điện lực miền Trung. Chúng tôi yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân tham gia đội xung kích phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn để nhanh chóng khôi phục cấp điện, sớm đem lại ánh sáng cho người dân vùng bão".

Hiện lực lượng của PC Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị thuộc Điện lực Gia Lai kiểm tra, khắc phục sự cố và dựng lại các trụ điện bị đổ gãy, phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ trước tiến độ.