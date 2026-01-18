Ngày 18-1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Tây Giang. Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.798 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 270 tỉ đồng, còn lại hơn 1.528 tỉ đồng là vốn huy động.

Mục tiêu dự án là xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.

Khu công nghiệp Tây Giang có thời hạn hoạt động 70 năm, tính từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật từ quý II-2026 và bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu năm 2027.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư dành tối thiểu 20 ha, tương đương 5% diện tích đất khu công nghiệp, để cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê hoặc thuê lại, phù hợp với các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.